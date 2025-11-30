Trump: Ucrânia tem problemas de corrupção, mas há 'boa chance' para acordo de paz com Rússia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Secretário de Estado, Marco Rubio, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Trump, se reuniram com delegação ucraniana

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que há "uma boa chance" de que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de cessar-fogo no conflito entre os dois países, que já dura mais de três anos.

Durante conversa com repórteres a bordo do Air Force One, retornando a Washington após o feriado do Dia de Ação de Graças, Trump disse que Kiev tem "um pouco de problemas" com corrupção. Na última sexta-feira, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou a renúncia de seu chefe de gabinete, Andriy Yermak, que era também seu principal negociador nas conversas com os EUA. Yermak foi alvo de buscas por investigadores anticorrupção.

"A Ucrânia tem algumas pequenas dificuldades, pequenos problemas. Acho que a Rússia gostaria de ver o fim deles e sei que a Ucrânia também", declarou Trump. Questionado sobre quais tipos de problemas seriam esses, o republicano respondeu que "há uma situação de corrupção ocorrendo, o que não ajuda".

Mas, de acordo com ele, o ocorrido não representa um empecilho às negociações em torno da proposta de paz de Washington para Kiev. "Eu disse que isso está ocorrendo por três anos, certo? Eu estava muito adiantado no cronograma. Mas acho que há uma boa chance de que consigamos fechar um acordo", apontou.

Reunião foi considerada produtiva

Neste domingo, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Trump, se reuniram com uma delegação ucraniana em West Palm Beach, na Flórida, para discutir o plano. Após o encontro, que durou quatro horas, Rubio classificou a conversa como produtiva, mas ponderou que ainda há trabalho a ser feito para chegar a um resultado final.