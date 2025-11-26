Dois militares da Guarda Nacional são baleados e mortos perto da Casa Branca, nos Estados Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o que motivou o ataque. A investigação está em andamento, com agentes apurando as circunstâncias

Dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nesta quarta-feira (26), nas proximidades da Casa Branca, em Washington, D.C.

O incidente levou à decretação de “lockdown” na sede do governo e à interrupção das decolagens do Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

Detalhes do ocorrido

Segundo autoridades, os disparos foram registrados perto da estação de metrô Farragut West, a poucos quarteirões da Casa Branca, nas imediações da 17ª e I Street NW.

Os dois guardas foram socorridos, porém ambos morreram no hospital. Um suspeito, que também ficou ferido, foi detido no local, mas não corre risco de morte.

A Casa Branca e várias ruas próximas foram interditadas como medida de segurança.

Autoridades federais e policiais locais atuaram no local, com agentes da Guarda Nacional, da Polícia Metropolitana de Washington e da agência de fiscalização de armas e explosivos. Helicópteros e veículos de emergência também foram mobilizados para a ação.

Declaração do presidente

O presidente Donald Trump saiu de Washington nesta terça-feira (25) e estava na Flórida, local onde deve passar o feriado de Ação de Graças, quando foi informado do episódio, chamando o atirador de “animal” nas redes sociais. Segundo ele, o atirador “pagará um preço muito alto” pelo ataque.

“Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional e todas as nossas Forças Armadas e autoridades policiais. Essas são pessoas realmente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!”, escreveu.

A Casa Branca afirmou estar acompanhando o caso de perto.

Motivação

Até o momento, as autoridades não divulgaram o que motivou o ataque. A investigação está em andamento, com agentes federais e locais apurando as circunstâncias dos disparos.

A identidade do suspeito detido e seu estado de saúde ainda não foram oficialmente confirmados.



