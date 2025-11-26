Dois militares da Guarda Nacional são baleados e mortos perto da Casa Branca, nos Estados Unidos
Dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nesta quarta-feira (26), nas proximidades da Casa Branca, em Washington, D.C.
O incidente levou à decretação de “lockdown” na sede do governo e à interrupção das decolagens do Aeroporto Nacional Ronald Reagan.
Detalhes do ocorrido
Segundo autoridades, os disparos foram registrados perto da estação de metrô Farragut West, a poucos quarteirões da Casa Branca, nas imediações da 17ª e I Street NW.
Os dois guardas foram socorridos, porém ambos morreram no hospital. Um suspeito, que também ficou ferido, foi detido no local, mas não corre risco de morte.
A Casa Branca e várias ruas próximas foram interditadas como medida de segurança.
Autoridades federais e policiais locais atuaram no local, com agentes da Guarda Nacional, da Polícia Metropolitana de Washington e da agência de fiscalização de armas e explosivos. Helicópteros e veículos de emergência também foram mobilizados para a ação.
Declaração do presidente
O presidente Donald Trump saiu de Washington nesta terça-feira (25) e estava na Flórida, local onde deve passar o feriado de Ação de Graças, quando foi informado do episódio, chamando o atirador de “animal” nas redes sociais. Segundo ele, o atirador “pagará um preço muito alto” pelo ataque.
“Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional e todas as nossas Forças Armadas e autoridades policiais. Essas são pessoas realmente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!”, escreveu.
A Casa Branca afirmou estar acompanhando o caso de perto.
Motivação
Até o momento, as autoridades não divulgaram o que motivou o ataque. A investigação está em andamento, com agentes federais e locais apurando as circunstâncias dos disparos.
A identidade do suspeito detido e seu estado de saúde ainda não foram oficialmente confirmados.