fechar
Brasil | Notícia

Dois militares da Guarda Nacional são baleados e mortos perto da Casa Branca, nos Estados Unidos

Até o momento, as autoridades não divulgaram o que motivou o ataque. A investigação está em andamento, com agentes apurando as circunstâncias

Por JC Publicado em 26/11/2025 às 17:57 | Atualizado em 26/11/2025 às 18:14
Casa Branca, residência oficial do Presidente dos Estados Unidos, em Washington D.C.
Casa Branca, residência oficial do Presidente dos Estados Unidos, em Washington D.C. - Reprodução/NPS

Clique aqui e escute a matéria

Conteúdo em atualização

Dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nesta quarta-feira (26), nas proximidades da Casa Branca, em Washington, D.C.

O incidente levou à decretação de “lockdown” na sede do governo e à interrupção das decolagens do Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

Detalhes do ocorrido

Segundo autoridades, os disparos foram registrados perto da estação de metrô Farragut West, a poucos quarteirões da Casa Branca, nas imediações da 17ª e I Street NW.

Os dois guardas foram socorridos, porém ambos morreram no hospital. Um suspeito, que também ficou ferido, foi detido no local, mas não corre risco de morte.

A Casa Branca e várias ruas próximas foram interditadas como medida de segurança.

Autoridades federais e policiais locais atuaram no local, com agentes da Guarda Nacional, da Polícia Metropolitana de Washington e da agência de fiscalização de armas e explosivos. Helicópteros e veículos de emergência também foram mobilizados para a ação.

Leia Também

Declaração do presidente

O presidente Donald Trump saiu de Washington nesta terça-feira (25) e estava na Flórida, local onde deve passar o feriado de Ação de Graças, quando foi informado do episódio, chamando o atirador de “animal” nas redes sociais. Segundo ele, o atirador “pagará um preço muito alto” pelo ataque.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional e todas as nossas Forças Armadas e autoridades policiais. Essas são pessoas realmente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados ao Gabinete da Presidência, estamos com vocês!”, escreveu.

A Casa Branca afirmou estar acompanhando o caso de perto.

Motivação

Até o momento, as autoridades não divulgaram o que motivou o ataque. A investigação está em andamento, com agentes federais e locais apurando as circunstâncias dos disparos.

A identidade do suspeito detido e seu estado de saúde ainda não foram oficialmente confirmados.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

EUA são apontados como o país com maior probabilidade de perder influência global, diz pesquisa
Ipsos

EUA são apontados como o país com maior probabilidade de perder influência global, diz pesquisa
Donald Trump diz que prisão de Jair Bolsonaro 'é uma pena'
AMERICANO

Donald Trump diz que prisão de Jair Bolsonaro 'é uma pena'

Compartilhe

Tags