Política | Notícia

Donald Trump diz que prisão de Jair Bolsonaro 'é uma pena'

Presidente americano deu declaração rápida sobre a prisão do brasileiro após ser informado por jornalistas durante conversa no jardim da Casa Branca

Por JC Publicado em 22/11/2025 às 18:59 | Atualizado em 22/11/2025 às 19:00
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - EVAN VUCCI/ ASSOCIATED PRESS/ ESTADÃO CONTEÚDO

Com informações do Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou neste sábado (22) a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido pela Polícia Federal em Brasília por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Ao ser informado por repórteres sobre a prisão, no gramado da Casa Branca, Trump reagiu com surpresa e classificou a detenção como “uma pena”.

Trump inicialmente pareceu confuso ao ser questionado sobre o assunto e interpretou a pergunta como uma referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Vamos nos encontrar num futuro bem próximo”, disse, antes de ser corrigido pelos jornalistas.

Após entender que a pergunta tratava de Bolsonaro, o presidente americano ajustou a resposta e lamentou o episódio. “Não, eu não sei de nada sobre isso. É isso que aconteceu? Isso é uma pena. Isso é uma pena. Não, eu só acho que é uma pena”, afirmou.

Bolsonaro, como se sabe, é considerado aliado de Trump e a condenação do brasileiro por tentativa de golpe foi usada pelo líder americano como justificativa para a tarifação de 50% a produtos brasileiros, em agosto.

Na época, Donald Trump chegou a dizer que o julgamento era uma caça às bruxas, mas deixou o assunto de lado e estreitou relações com o Brasil após ter encontros com Lula, chegando a reverter a tarifação imposta a uma lista de produtos brasileiros.

Advogado de Trump foi crítico à prisão

Martin de Luca, advogado do presidente Donald Trump, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acabou com a diplomacia de Lula, após decretar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Luca representou as empresas Rumble e Trump Media em uma queixa civil na Justiça Federal da Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes.

"Lula e Alckmin correram contra o relógio por meses para estabilizar a relação do Brasil com os EUA. Eles sabem que o Brasil caminha sobre gelo fino com Donald Trump. Finalmente, eles receberam o primeiro sinal de boa vontade ontem".

Porém, completa ele, numa postagem no X, "na manhã seguinte, Moraes sabota todo o esforço diplomático com uma única decisão, exatamente o tipo de excesso que desencadeou a crise".

"Enquanto a equipe de Lula tenta desesperadamente reconstruir a confiança com os EUA, Moraes faz tudo o que pode para provar por que foi sancionado", escreveu ele.

"Se o Brasil quer credibilidade no exterior, talvez devesse começar por pôr a sua própria casa em ordem, porque, neste momento, um homem está desfazendo o trabalho de todos os outros em tempo real".

Luca também retuitou um post do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, também crítico à prisão. "Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana", escreveu Tarcisio.

"Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes".

Luca também retuitou posts do advogado Jason Miller, conselheiro de Trump que atuou por sanções a Moraes. Além de um post do brasilianista texano Brian Winter, todos contrários à prisão preventiva.

