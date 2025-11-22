Ex-presidente Jair Bolsonaro é preso preventivamente pela PF neste sábado (22)
O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, após decisão de Moraes, que apontou o descumprimento de medidas cautelares
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso, na manhã deste sábado (22), por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida, de caráter preventivo, foi solicitada pela Polícia Federal (PF) e não está ligada ao cumprimento de pena, mas a uma decisão cautelar.
De acordo com o portal G1, Bolsonaro foi detido por volta das 6h e levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala reservada para autoridades que ocupam ou já ocuparam cargos de alto escalão.
Em nota, a PF confirmou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.
De acordo com o Blog da Natuza Nery, a motivação da prisão foi a necessidade de garantir a ordem pública, pois o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, havia convocado uma vigília em apoio ao pai, algo que poderia gerar riscos para participantes e para agentes de segurança.
Na ocasião, Moraes afirmou que Bolsonaro utilizou perfis de aliados — entre eles, os de seus filhos parlamentares — para disseminar publicações com conteúdo de incentivo a ataques ao STF e apoio a intervenção estrangeira sobre o Judiciário brasileiro.
Condenação
Em setembro, Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A decisão ainda está em fase de recursos e não transitou em julgado. Por isso, a prisão deste sábado, não decorre dessa condenação.
Na sexta-feira (21), a defesa do ex-presidente encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes um pedido para substituir o regime inicial fechado por prisão domiciliar de caráter humanitário.
Os advogados afirmaram que Bolsonaro apresenta “quadro clínico grave”, possui “múltiplas comorbidades” e que uma eventual transferência para o sistema prisional representaria “risco concreto à vida”.
A defesa informou que continuará recorrendo, mas solicitou urgência para que ele permanecesse em casa enquanto o processo segue em tramitação.