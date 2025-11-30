Colisão múltipla na BR-232: sinistro com caminhão e quatro carros deixa seis feridos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Condutor afirmou que o caminhão apresentou falta de freio. Ele não ficou ferido e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal

Um sinistro ocorrido por volta das 18h no sábado (29), no km 63 da BR-232, em Pombos (município da Zona da Mata Sul de Pernambuco), sentido Recife, deixou seis pessoas feridas. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e colidiu em quatro carros.

O condutor afirmou que o caminhão apresentou falta de freio no momento da ocorrência. Ele não ficou ferido e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal.

Ao todo, seis vítimas foram confirmadas: uma que estava em um Jeep Compass, três em uma caminhonete Frontier e outras duas em outra caminhonete Frontier.

No caso do Fiat Pulse envolvido, o motorista não foi encontrado no local.

As vítimas foram socorridas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Foram encaminhadas para unidades de saúde - entre elas, o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul; o Hospital da Restauração, na área central do Recife; e um hospital em Caruaru, no Agreste.

A rodovia não chegou a ser totalmente interditada. O tráfego seguiu por uma das faixas enquanto as equipes atuavam no atendimento.