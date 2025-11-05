Novo presídio do Recife repete velhos problemas, aponta inspeção do MPF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vistoria identificou baixo efetivo da Polícia Penal, falta de médico psiquiatra e calor intenso nas celas. Unidade começou a ser ocupada em março

Clique aqui e escute a matéria

Menos de oito meses após o início da ocupação do Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PLL), no Complexo Prisional do Curado, Zona Oeste do Recife, velhos problemas foram identificados - inclusive a falta de efetivo suficiente para garantir a segurança e evitar que os detentos continuem praticando crimes mesmo atrás das grades.



Uma inspeção foi realizada na última quinta-feira (30/10) na unidade prisional, cuja promessa do governo do Estado era de um espaço mais seguro e adequado para a ressocialização. Na prática, no entanto, não foi isso constatado pelos representantes do Conselho Penitenciário de Pernambuco (Copen/PE).

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o presídio possui cinco pavilhões com cerca de 650 presidiários. A capacidade é para 954 vagas. Apesar de não haver superlotação - o que já é digno de comemoração no sistema prisional de Pernambuco -, problemas antigos se repetem.

"Dentre os problemas identificados pelo Copen estão o fato de as salas de aula disponibilizadas serem apenas para o nível básico de ensino, o presídio não possuir biblioteca, a baixa quantidade de policiais penais por turno e a não existência de médico psiquiatra para atender os detentos", informou o MPF.

"Além disso, os conselheiros anotaram reclamações dos presidiários relativas a problemas de ventilação nas celas e qualidade da água disponibilizada para consumo", completou.

Na vistoria, os conselheiros analisaram celas, área destinada ao banho de sol, salas de aula, parlatório, cozinha, ala disciplinar, área destinada a encontros íntimos, administração, guarda externa, guarita, sala de policiais penais, módulo de saúde dos cinco pavilhões do presídio.

Conselho Penitenciário de Pernambuco constatou problemas no Presídio Policial Penal Leonardo Lago, no Recife - Comunicação/MPF

Um relatório com os problemas identificados e sugestões de melhorias será encaminhado aos órgãos competentes do governo de Pernambuco e ao Poder Judiciário.

Em junho deste ano, o Ministério Público Estadual já havia instaurado procedimento para investigar denúncias de maus-tratos e tortura na unidade.

Detentos do pavilhão "D" alegaram que agressões com cassetetes, chutes de coturno e spray de pimenta ocorreram entre os dias 11 e 12 de maio, em retaliação a denúncias de irregularidades feita ao Comitê Estadual de Combate e Prevenção à Tortura do Estado.

Uma perícia tanatoscópica, por exemplo, confirmou que um dos presos sofreu lesões compatíveis com instrumentos contundentes, marcas de algemas e evidências de traumas psicológicos.

Desde a inauguração do presídio, duas mortes de detentos foram confirmadas oficialmente.

GOVERNO ESTADUAL SILENCIA SOBRE INSPEÇÃO

Questionada pela coluna Segurança, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap/PE) não quis comentar os problemas identificados na inspeção.

Em nota oficial, disse apenas que, até o momento, não recebeu o relatório referente à visita mencionada. "A pasta permanece à disposição para se pronunciar após o recebimento oficial do documento", disse.