Flávio Ricco: Direção da TV Cultura enxerga tempos melhores pela frente

Foram várias as ocasiões bem complicadas, que acabaram por exigir sacrifícios e a ter que recorrer à diferentes alternativas. Confira na coluna

Por Flávio Ricco Publicado em 05/11/2025 às 0:00
Maria Angela de Jesus
Maria Angela de Jesus - Divulgação

Se ainda não é completa e nem chega ser a ideal, as relações entre a TV Cultura e o Governo de São Paulo já experimentaram momentos muito piores.

Foram várias as ocasiões bem complicadas, que acabaram por exigir sacrifícios e a ter que recorrer à diferentes alternativas para fazer frente às necessidades.

Por exemplo, o dinheiro arrecadado na venda de um terreno no Parque Novo Mundo, com a autorização do conselho da Fundação Padre Anchieta, utilizado para despesas.

Agora, porém, informa-se que as relações com os órgãos governamentais estão bem melhores do que já foram. Inclusive, na última sexta-feira, a presidente Maria Angela de Jesus, tranquilizou os funcionários com o compromisso de uma gestão transparente e que, em companhia de Neca Setubal, Presidente do Conselho Curador, tem reestabelecido o diálogo com as instituições públicas buscando dar visibilidade sobre a necessária suplementação orçamentária para a saúde financeira da FPA.

TV Tudo

Por outro lado

É bom saber que a direção da TV Cultura está atenta aos acontecimentos e disposta a enfrentar os problemas de frente.

Mas estado é de atenção para o plano orçamentário, que ainda será votado na Assembleia de São Paulo. O seu resultado, nas mãos dos deputados, será fundamental.

Dois pontos

O que se espera é que a retomada do diálogo com as autoridades e as demais providências anunciadas apresentem resultados positivos e sirvam para tranquilizar os funcionários.

E que esta suplementação orçamentária volte a contribuir para o pagamento dos salários, especialmente dos PJs e dos planos de saúde. Mesmo porque não devem existir outros terrenos para vender.

Em vias de...

A qualquer momento, talvez entre hoje e amanhã, a Globo deverá anunciar a transmissão da Copa Intercontinental de Clubes.

O torneio será disputado entre os dias 14 e 17 de dezembro no Qatar.

Divulgação
Luís Roberto, narrador da Globo - Divulgação

Em questão

A definição do clube brasileiro para o torneio Intercontinental sairá da final da Libertadores, dia 29, em Lima, 18h (Brasília).

Palmeiras ou Flamengo. Um dos dois, pra variar.

Mundo hoje

O natural na vida de toda cantora ou cantor é sempre aparecer pela qualidade do seu trabalho.

Hoje, lamentavelmente, observa-se uma inversão perigosa das coisas. Não cantam mais nada - e na verdade alguns e algumas nunca cantaram nada - , mas só se apresentam com escândalos novos todos os dias. Nomes? Precisa?

Alavanca

Nem deve ser essa a intenção, mas Galvão Bueno, nos seus programas na Band, tem trabalhado fortemente na divulgação do seu trabalho na Copa para o SBT.

O assunto é só seleção brasileira.

Vertical

A plataforma Kwai acaba de iniciar as gravações de duas novelas verticais, inclusive contando com profissionais que eram da dramaturgia do SBT.

Uma das tramas terá Lucas Malvacini como protagonista. A outra, Eduardo Parlagreco. Direção de Vincenzo Richy.

Liderança

A estreia da nova temporada do “Viagem & Gastronomia”, da Daniela Filomeno, domingo, colocou a CNN Brasil em primeiro lugar entre os canais pagos de notícias na Grande São Paulo.

O programa registrou 0,20 ponto entre 19h13 e 20h, com pico de 0,37 às 19h49, de acordo com dados do Kantar Ibope Media.

Detalhe importante

O pessoal das chamadas e da Criação Visual do SBT também será responsável pelo mesmo trabalho no SBT News.

Por enquanto, até porque ainda não começou, tudo bem, mas é preciso esperar para saber como será o resultado disso. Normalmente, para um canal de notícias, as exigências são muito maiores.

Band sendo Band

A festa de Natal para os funcionários da Band será no dia 11 de dezembro. Uma confraternização que vem desde os tempos do seu João, o seu fundador.

E sempre com a entrega de cestas bem recheadas.

Pacotão

A HBO Max, entre as suas estreias do mês, estreia amanhã a série da Adriane Galisteu, “Meu Ayrton”. “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, com Marjorie Estiano, será no dia 13.

Já no dia 21, “MasterChef Celebridades”, com Rachel Sheherazade, Marcia Goldschmidt, Julianne Trevisol, entre outros.

Divulgação HBO
Adriane Galisteu - Divulgação HBO

Bate – Rebate

  • “Perdida”, da Disney, com Giovanna Grigio e Bruno Montaleone, baseado na obra de Carina Rissa, ganhará parte dois, ainda sem data de filmagens...
  • ... A sequência vai se chamar “Encontrada” e terá também Amanda Iglesias no elenco.
  • Felipe Hintze conquistou o prêmio de Melhor Ator no ScreamFest NOLA nos Estados Unidos, por sua atuação em “Consequências Paralelas”...
  • ... O longa, dirigido por Gabriel França e CD Vallada, fala sobre viagens no tempo e também levou o prêmio de Melhor Filme.
  • Fora da “Dança”, Lucas Leto vai dividir a apresentação do AfroPunk Brasil, ao lado da jornalista Kenya Sade.
  • Luciano Huck gravou no Rio, segunda-feira, uma entrevista com o príncipe Willian para o “Domingão”.
  • E amanhã, Ana Maria Braga, além de fazer o júri da “Dança dos Famosos” para domingo, grava uma ação com Luciano Huck.
  • A Globo, para a final da Libertadores, vai com Luís Roberto, Junior e Roger Flores.
  • “Depois da Meia-Noite”, projeto do diretor Rogério Gomes para o YouTube, concluiu as gravações da terceira temporada...
  • ... Priscila Reis, que esteve em "Todo Dia a Mesma Noite" e "Stupid Wife", é a nova protagonista. Amanda Simão, de “Reis”, segue no elenco.
  • No “Superpop” desta quarta-feira na Rede TV!, Luciana Gimenez será a focalizada do quadro “Fato ou Fake”...
  • ... Vai responder perguntas de Leão Lobo, Thiago Rocha e Simone Garuti.

C´est fini

Na segunda quinzena do mês, Leandro Lima e Bárbara Reis começam a aparecer em “Três Graças” como Herculano e Lena, um casal que sonha em ter filhos.

A frustração de não conseguir levará os dois a atitudes extremas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

