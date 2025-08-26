Novo escândalo expõe permanência de velhas irregularidades no sistema prisional de Pernambuco
Atual gestão não mudou diretores dos principais presídios, não pôs fim aos chaveiros e nem às cantinas, consideradas um 'câncer' no sistema
Clique aqui e escute a matéria
O novo escândalo no sistema prisional de Pernambuco, revelado na semana passada após a deflagração de uma operação da Polícia Civil, voltou a expor antigas irregularidades que persistem com a conivência — ou omissão — do Estado.
A atual gestão, à frente do sistema desde 2023, não mudou os diretores dos principais presídios, não pôs fim à absurda figura dos chaveiros (presos que comandam pavilhões e ditam as regras - na base da violência) e nem acabou com as cantinas, consideradas um "câncer" nas unidades prisionais.
Na Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, localizada em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, alvo da operação, a Polícia Civil descobriu um forte esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, com a direção e policiais penais fechando os olhos para irregularidades e crimes em troca de propina.
O gestor, Alessandro Barbosa Martins de Souza, afastado das funções públicas e agora usando tornozeleira eletrônica, é apontado como o principal beneficiado no esquema. Estava no cargo desde 2015, o que demonstra a importância da alternância de poder no sistema prisional para tentar impedir a propagação de esquemas ilegais.
Com capacidade para 793 presos, a unidade conta com 1.145. A taxa de ocupação atual é de 144%.
O caso de Petrolina não é pontual, como se sabe. Em fevereiro, uma operação da Polícia Federal expôs outro forte esquema de corrupção no Presídio de Igarassu, no Grande Recife. O ex-diretor, Charles Belarmino de Queiroz, que permaneceu por anos no cargo, e sete policiais penais foram presos.
A segunda fase da operação, em abril, prendeu André de Araújo Albuquerque, ex-secretário executivo de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, filmado recebendo dinheiro vivo e guardando em uma sacola na diretoria do Presídio de Igarassu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em ambos os presídios, segundo as investigações, os chaveiros estavam à frente do esquema de corrupção e tinham contato direto com os diretores, agilizando a autorização para a prática de crimes, como a entrada de celulares e de pessoas não autorizadas oficialmente.
No caso de Igarassu, festas com bebidas alcoólicas, drogas e garotas de programa faziam parte da rotina, como indicaram conversas de WhatsApp e depoimentos à polícia. A venda de celas e dormitórios também.
CANTINAS PERMANECEM NOS PRESÍDIOS
Outro grave problema histórico é a permanência das cantinas, comandadas pelos detentos e com preços superfaturados em presídios de Pernambuco. Desde 2006, conforme portaria, deveriam ter sido extintas, mas se multiplicaram.
Em março de 2024, a Secretaria Nacional de Políticas Penais recomendou que os estados fornecessem aos detentos itens básicos de higiene e alimentação, além de cama e banho, para evitar que eles fiquem reféns do comércio que alimenta o crime. Além disso, a pasta nacional pediu que as cantinas fossem desativadas no País.
Em junho deste ano, também sob pressão do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap) publicou portaria reconhecendo a situação irregular e histórica e determinando que cada pavilhão só poderá contar com um comércio e que a tabela de preços deve ser legível e visível ao público interno, como forma de evitar superfaturamento.
Também proibiu a abertura de novas unidades. Mas não determinou ao menos um prazo para encerrar as atividades das cantigas em funcionamento. A Seap argumentou que a redução será gradativa até o fim delas.