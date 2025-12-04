Arco Metropolitano: Obras do trecho Sul do Arco Metropolitano vão começar em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ordem de serviço para as obras do Segmento 2 do Lote 2, que ligará a BR-232, em Moreno, à BR-101, no Cabo, será assinada pelo Estado no dia 12/12

Foram décadas de planejamento e espera, mas agora vai. Uma das obras de infraestrutura mais ansiadas de Pernambuco, o Arco Metropolitano terá a primeira etapa iniciada a partir do dia 12 de dezembro, quando está prevista a assinatura da ordem de serviço pelo governo de Pernambuco.

O Arco Viário Metropolitano é uma obra de infraestrutura viária planejada para reduzir o volume do tráfego de veículos na BR-101 que corta a Região Metropolitana do Recife e, principalmente, melhorar a logística entre os polos industriais do Estado. A ordem de serviço será para o início das obras do Segmento 2 do Lote 2, que ligará o entroncamento da BR-232, em Moreno, ao entroncamento com a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. As obras fazem parte do programa PE na Estrada e representarão um investimento de R$ 632 milhões.

O trecho que será implantado tem 25,32 quilômetros e é considerado, assim como todo o Lote 2, o de mais fácil execução por não ter entraves ambientais, como o Lote 1 ou trecho Norte do Arco, que segue com o traçado indefinido porque atravessaria a Área de Proteção Ambiental (APA-Beberibe).

“Vamos autorizar o início das obras do Arco Metropolitano no dia 12 de dezembro, e as máquinas já começam a trabalhar. Essa é uma notícia aguardada há muitos anos pelo povo pernambucano. Essa obra vai gerar emprego e renda, fortalecer nossa infraestrutura e melhorar a mobilidade de toda a Região Metropolitana. É mais uma entrega do Programa PE na Estrada que transformará a vida de milhares de pessoas, facilitando o escoamento de produtos, reduzindo congestionamentos e garantindo mais segurança para motoristas e pedestres. É um legado tão importante quanto foi, no passado, a duplicação da BR-232 entre Recife e São Caetano”, afirmou a governadora Raquel Lyra, que assinará a OS.

Todo o Lote 2 (Sul) liga a BR-408 à BR-101 Sul e é considerado desimpedido de interferências ambientais e já conta com traçado consolidado. O segmento 1 deste lote será executado pelo governo federal, mas ainda não tem previsão para início das obras. A execução da parte estadual será financiada com recursos do empréstimo de R$ 1,5 bilhão aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

TRECHO NORTE, O MAIS COMPLICADO E POLÊMICO, TEVE OS ESTUDOS PRORROGADOS

Investimento de R$ 632 milhões integra o programa PE na Estrada - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

O governo de Pernambuco prorrogou até 2027 os estudos que vão definir o traçado do Lote 1 (Norte), o trecho mais polêmico e de difícil implantação do Arco Metropolitano. A nova prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 13/11 e confirma que, de fato, o trecho Norte segue sendo o segmento mais difícil da obra exatamente porque o traçado do projeto poderá (ou deverá) vir a cortar a APA Aldeia-Beberibe.

É exatamente esse o ponto de indefinição do projeto, que já está provocando o terceiro termo aditivo que, dessa vez, estende por mais 720 dias a vigência contratual do Consórcio Metropolitano – Beck de Souza Engeplus, com novo prazo final definido para 23 de fevereiro de 2027. O contrato prorrogado prevê a elaboração de estudos preliminares em nível de anteprojeto, plano de desenvolvimento territorial, estudo de pré-viabilidade técnica e econômica e estudos ambientais para implantação do Lote 1 do Arco Viário Metropolitano da RMR.







A prorrogação foi assinada pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi). Nos bastidores, as informações são de que o traçado escolhido pela viabilidade econômica é o que atravessa a APA Aldeia-Beberibe, mas uma rota ‘menos impactante’ - como se está dizendo no governo. E, como a interferência na área de preservação ambiental exige um licenciamento ambiental específico, o processo virou um obstáculo.

Essas restrições ambientais impostas para a travessia da APA Aldeia-Beberibe que fizeram o Estado, mais uma vez, prorrogar os estudos. A ideia é que, agora, os estudos de viabilidade técnica e ambiental analisem soluções mais complexas de engenharia, como a construção de túneis, elevados e, também, um novo redirecionamento do traçado.

O trecho Norte do Arco Metropolitano vai conectar a BR-101 Norte à BR-408, com aproximadamente 50 quilômetros. É o trecho mais estratégico economicamente de todo o projeto porque foi estudado para conectar diretamente o Porto de Suape e o polo automotivo da Stellantis, em Goiana. Essa conexão, inclusive, foi um dos pontos que fez Pernambuco ser escolhido para a instalação do complexo automotivo.