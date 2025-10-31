Arco Metropolitano: Primeiro trecho do Arco Metropolitano começará a ser implantado em novembro, promete Raquel Lyra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista à Rádio Jornal, a governadora afirmou que as obras custarão R$ 650 milhões e que a ordem de serviço será dada ainda em novembro

Após questionamentos sobre o constante adiamento do início da implantação do trecho Sul do Arco Metropolitano, obra de infraestrutura viária planejada para reduzir o volume do tráfego de veículos na Região Metropolitana do Recife (RMR) e, principalmente, melhorar a logística entre os polos industriais do Estado, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, confirmou que a ordem de serviço para o início das obras será assinada ainda em novembro.

A afirmação foi feita durante entrevista da governadora ao Programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (31/10). Segundo Raquel Lyra, o contrato com a empresa vencedora já está assinado, e a obra é estimada em R$ 650 milhões. Este primeiro trecho, que terá um pouco mais de 25 km, será executado diretamente pelo governo de Pernambuco.

“No mês de novembro a gente começa essa obra, se Deus permitir”, afirmou a governadora, que também manifestou sua frustração com a demora do projeto. “Assim como a população pernambucana, eu também estou muito angustiada em iniciar essa obra. Principalmente porque é um projeto complexo, prometido há muito tempo, e que nós assumimos o compromisso quando entramos no governo. Fomos buscar operações de crédito, sem esperar um milagre cair do céu. E a gente vai começar a obra agora em novembro”, afirmou.

DETALHES DA EXECUÇÃO

Arco Metropolitano é uma das obras de infraestrutura mais esperadas de Pernambuco e fundamental para o setor de transporte e logística - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

O trecho Sul ou Lote 2 do Arco Metropolitano está compreendido entre a BR-408 e a BR-101 Sul, mas será dividido em dois subtrechos para execução. O que começará primeiro e será executado pelo governo do Estado compreende 25,32 km entre a BR-232, em Moreno, e a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. O subtrecho do trecho Sul do Arco, que será executado pelo governo federal, fica entre a BR-408 e a BR-232 e está estimado em R$ 500 milhões.

O trecho Sul é considerado o ‘mais fácil’ de execução por não ter obstáculos ambientais no desenho, já definido pelas rodovias que o compõem. O traçado do trecho Norte (ou Lote 1) ainda não está definido e segue polêmico porque afeta a Área de Preservação Ambiental - APA Aldeia-Beberibe. Ele está compreendido entre a BR-408 e a BR-101 Norte, na altura de Goiana.

A governadora explicou que a característica do trajeto, passando pelos canaviais, indica que a obra não é complexa no sentido de desmobilização de residência, ou seja, de desapropriações. “Nesse primeiro trecho, não existem grandes desapropriações a serem feitas, não tem população a ser desmobilizada, o que agiliza bastante o andamento dos trabalhos”, disse.

No entanto, a complexidade da obra está ligada à preparação do terreno. Será necessário realizar uma grande terraplanagem e um grande aterro para que a pista possa ser elevada.

A governadora Raquel Lyra (PSD) concedeu entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (31) - Artur Borba/JC Imagem

Em relação ao andamento legal, a gestora informou que já existe a licença ambiental para a instalação do canteiro de obras. Atualmente, o foco é a finalização dos processos de desapropriação das áreas: “A gente está realizando os processos de desapropriação das áreas para que possamos começar a obra. Eu só posso dar serviço com o processo de desapropriação concluído”, argumentou, destacando que o trâmite vem sendo amplamente discutido com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Casa Civil.