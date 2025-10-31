fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal; assista ao vivo

Governadora detalha os resultados e desdobramentos da recente missão internacional na China e na Dinamarca, finalizada no último dia 27

Por JC Publicado em 31/10/2025 às 9:01 | Atualizado em 31/10/2025 às 9:02
Raquel Lyra concede entrevista à Rádio Jornal

A governadora Raquel Lyra (PSD) concederá entrevista exclusiva ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (31) para detalhar os resultados e desdobramentos de sua missão internacional na China e na Dinamarca. A conversa começa às 9h e terá transmissão online (assista acima).

A viagem oficial, que ocorreu entre 14 e 27 de outubro, teve como foco a atração de investimentos e o fortalecimento de parcerias estratégicas para o desenvolvimento econômico do estado.

Uma das agendas de Raquel durante a viagem se deu em Copenhague, na Dinamarca, com o anúncio da antecipação da segunda fase do terminal de contêineres da APM Terminals, no Porto de Suape. O projeto, inicialmente previsto para 2034, terá seu início antecipado para 2027, um avanço de sete anos.

A governadora também visitou o Instituto Tecnológico Dinamarquês (DTI), em um compromisso organizado em parceria com o Senai Pernambuco. A pauta tratou da consolidação de parcerias em áreas de vanguarda como inovação, transferência de tecnologia e qualificação profissional.

Raquel Lyra também cumpriu agenda protocolar na Embaixada do Brasil em Copenhague, onde foi recebida pelo embaixador Leonardo Nogueira Fernandes.

A primeira etapa da missão ocorreu na China, onde a comitiva se concentrou na atração de investimentos para os setores de energia limpa, infraestrutura e tecnologia.

O período de ausência da governadora exigiu a transferência temporária do comando estadual. A vice-governadora Priscila Krause (PSD) exerceu o cargo durante dez dias, até a última sexta-feira (24). A chefia do Executivo foi, então, transferida para o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, que assumiu interinamente como governador em exercício.

