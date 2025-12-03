Transporte intermunicipal: Ônibus ganham QR Code para denúncias de passageiros em tempo real. Veja como funciona

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto Denúncia Interativa era demanda antiga dos operadores e insere QR Codes nos coletivos para facilitar o registro sigiloso e inclusivo

Clique aqui e escute a matéria

Apesar das dificuldades de operação do transporte intermunicipal em Pernambuco - que operam ligando a capital aos municípios da Zona da Mata, Agreste e Sertão -, o sistema ganhou um novo canal de denúncia para dar segurança aos passageiros, qualificar o serviço e reduzir as reclamações dos usuários.

A nova plataforma digital, chamada Denúncia Interativa, foi desenvolvida pela Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) com o objetivo de tornar o registro de denúncias mais rápido, acessível e totalmente sigiloso. O projeto era uma demanda antiga do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Serpe).

Para dar início à ação, o Serpe recebeu representantes da SDS e da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) para implementar QR Codes nos ônibus. O mecanismo permite que os passageiros registrem denúncias em tempo real durante as viagens, preservando o anonimato e sem risco de exposição.

A plataforma foi planejada desde sua origem para ser inclusiva, oferecendo registro de denúncias por áudio, atendimento em Libras, e suporte em tempo real com chatbots e voicebots. Além disso, a ferramenta utiliza mecanismos baseados em inteligência artificial capazes de reduzir trotes e identificar denúncias falsas, um problema recorrente que compromete o trabalho das forças de segurança.

TECNOLOGIA PARA PROMOVER ACOLHIMENTO DO PASSAGEIRO

A plataforma foi planejada desde sua origem para ser inclusiva, oferecendo registro de denúncias por áudio, atendimento em Libras, e suporte em tempo real com chatbots e voicebots - DIVULGAÇÃO Novos canais de denúncia garantem mais segurança nos ônibus intermunicipais de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Érica Souto, assessora da presidência do Serpe, celebrou a iniciativa, enfatizando que a ferramenta atende a um desejo que a entidade defende há anos: unir tecnologia e acolhimento humano para fortalecer a segurança pública. Ela destacou a satisfação com a proposta, especialmente pelo olhar inclusivo e pela proteção de dados, pilares cruciais para aproximar o cidadão do sistema de denúncia.

“Com o avanço das parcerias e a implementação de ações de comunicação, a expectativa é que a ferramenta alcance mais cidadãos, duplicando o volume de denúncias e fortalecendo o papel do setor de transporte como aliado da segurança pública em Pernambuco”, afirmou. A instalação de cartazes informativos nos ônibus do sistema intermunicipal já está sendo feita.

O encontro de apresentação do novo canal contou com a presença da ouvidora da EPTI, Ana Carina da Silva Costa, e do ouvidor de segurança pública da SDS, Diego Pernambuco.

Diego Pernambuco, ouvidor da SDS, ressaltou a importância estratégica da parceria com o Serpe devido ao alcance social do transporte intermunicipal. Segundo ele, levar a plataforma para o ambiente dos ônibus, que conectam milhares de pessoas diariamente, reforça a segurança de forma assertiva e coletiva.

O ouvidor explicou que a ferramenta agora permite o envio de fotos e vídeos, além de áudios, garantindo sigilo e agilidade. O usuário pode denunciar em poucos segundos, com anonimato garantido, sem comprometer sua segurança ou suas atividades.

