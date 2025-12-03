Voz do Leitor, 03/12: Veículos estacionados em locais proibidos dificultam entrada e saída de ônibus na integração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na rua de acesso ao Terminal Integrado de Camaragibe, que cobra fiscalização de agentes de trânsito no loacal

Veículos estacionados em locais proibidos dificultam entrada e saída de ônibus na integração

Alô, Prefeitura de Camaragibe. Na rua de acesso ao Terminal Integrado, alguns motoristas insistem em estacionar os seus veículos em locais proibidos. Com isso, tem dificultado a entrada e saída os ônibus, o que além de atrapalhar os horários previstos, também causa uma exposição e risco de acidentes. Peço que coloquem agentes de trânsito para fiscalizar o local e multar os motoristas que insistem em prejudicar a mobilidade da cidade.

Genival Paparazzi, por e-mail

Assaltos

O governo do Estado divulgou esse ano a nomeação de mais de dois mil policiais militares, mas eu pergunto: cadê a sensação de segurança nas ruas? Todos os dias, nos noticiários, assistimos inúmeras vítimas de assaltos, trabalhadores perdendo celulares, motocicletas e carros. A população não vê resultado algum nas tais rondas policiais. Estamos reféns da violência há anos. É preciso colocar mais policiais nas ruas, mas também é necessário investir em tecnologia e inteligência. É preciso agir para coibir a violência e não só correr atrás após o crime ter sido concretizado.

Paula Azevedo, via redes sociais

Queda de energia constante

Quando não deveria faltar, faltou mais uma vez. Na madrugada desta terça-feira (2), aqui no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, ficou sem energia elétrica. Está ficando corriqueiro e a insegurança cresce nas ruas e avenidas do bairro. Não é a primeira vez, é a terceira queda de energia em 15 dias. Ficamos, também, inseguros quanto aos aparelhos elétricos que podem ser danificados. O que está havendo Neoenergia de Pernambuco?

Wellington Monteiro, por e-mail

Mutirão de renegociações Procon-PE

O Procon-PE, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, realizará até o 4 de dezembro, um mutirão de acordos financeiros. A iniciativa acontecerá das 8h às 14h, na sede do Procon Pernambuco, localizada na Rua Floriano Peixoto, 141, no bairro de São José. O atendimento será realizado por ordem de chegada. Durante o mutirão, os consumidores poderão negociar débitos com os bancos Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Pan, além das operadoras Claro e Tim. Para participar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência (originais e cópias), além de documentos que comprovem a dívida, como nota fiscal, faturas ou contratos. Já entre os dias 9 e 11 de dezembro, o Procon-PE realizará um novo mutirão de renegociações, desta vez voltado exclusivamente para demandas relacionadas à Compesa e à Neoenergia.

Resposta da Compesa

Em resposta ao questionamento do leitor Paulo de Luna, a Compesa explica que a intervenção em andamento na Rua Professor Pedro Augusto Carneiro Leão, Imbiribeira, integra uma das frentes de serviço da obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Recife. Nessa via, em frente ao residencial Via Mangue III, está sendo construída uma estação elevatória de esgoto. Além desta, está em construção outra unidade de bombeamento de esgoto, na Rua Antônio Paes Barreto. Os dois equipamentos devem ficar prontos no segundo semestre de 2026. Esta etapa da obra também contemplará a implantação cerca de 19 quilômetros de redes coletoras de esgoto, devendo todas as ações serem finalizadas em março de 2027, beneficiando 150 mil moradores nos bairros da Imbiribeira e Boa Viagem. O investimento é de R$ 70 milhões. Quanto à placa da obra, a mesma será instalada com brevidade.

Assessoria de Imprensa