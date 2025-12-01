CNH sem autoescolas: Contran aprova por unanimidade e aulas para habilitação em autoescolas deixam de ser obrigatórias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governo, entretanto, voltou atrás na decisão inicial e exigirá o mínimo de duas horas de aulas práticas que não serão obrigatoriamente em autoescolas

Clique aqui e escute a matéria

Agora não tem mais volta. As aulas teóricas e práticas para retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil não dependem mais das autoescolas, como tem sido até agora. Nesta segunda-feira (1/12), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) - autoridade máxima em Legislação de trânsito no País - aprovou a resolução criada pelo Ministério dos Transportes que acaba com a exigência de aulas em autoescolas.

As novas regras aprovadas ainda não foram divulgadas em detalhes, mas o governo federal voltou atrás na decisão de não exigir um número mínimo de aulas práticas e aprovado no Contran - cujo presidente é o ministro dos Transportes e autor da proposta, Renan Filho - o número mínimo de duas horas de aulas práticas.

Essas aulas, entretanto, não serão obrigatoriamente feitas nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), podendo ser realizadas com instrutores autônomos - outra novidade criada na proposta do Ministério dos Transportes.

A norma passará a valer após a publicação no Diário Oficial da União (DOU), o que está previsto para acontecer nesta terça-feira ou nos próximos dias. O objetivo das mudanças, segundo o governo federal, é reduzir custos e simplificar o acesso à habilitação, combatendo a alta burocracia. A liberação, entretanto, tem sido muito criticada por especialistas em segurança viária, educação de trânsito e até mesmo por médicos.

“O Contran aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (1º), a resolução que moderniza o processo de obtenção da CNH. A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da CNH, beneficiando milhões de brasileiros, hoje excluídos pelo alto preço e pela burocracia”, informa o Ministério dos Transportes em seu site.

Para validar a proposta, o governo vem apresentando dados que mostram a urgência de mudanças para habilitar os condutores brasileiros, especialmente os que conduzem motocicletas. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH mas não possuem o documento, principalmente por não conseguirem arcar com os custos que podem chegar a até R$ 5 mil.

OS DETALHES DA RESOLUÇÃO APROVADA PELO CONTRAN

Apesar do grande impacto econômico positivo previsto para o futuro motorista, a medida enfrenta forte resistência do setor de autoescolas - Detran-PE

A resolução aprovada prevê curso teórico gratuito e digital, flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos Detrans, reduzindo a dependência de modelos únicos e aumentando as opções para o cidadão. A abertura do processo poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes.

Além de pôr fim à obrigatoriedade das aulas em autoescolas e reduzir as aulas práticas de 20 horas para duas horas, a resolução traz outras flexibilizações:

- Fim do prazo de validade: A nova regra também extingue o prazo de validade para a conclusão do processo de obtenção da primeira CNH.

- Instrutores autônomos e veículo próprio: A resolução estabelece a figura do instrutor autônomo, permitindo que o candidato não dependa mais das autoescolas para as aulas práticas. O candidato também poderá usar o seu próprio veículo nas aulas, e até mesmo na prova prática, desde que esteja acompanhado por um instrutor autorizado e que o carro atenda aos requisitos de segurança previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - ou seja, tenha duplo comando.

AULAS TEÓRICAS E ENSINO À DISTÂNCIA (EaD)

O secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, defendeu a proposta do governo como uma medida essencial para resolver um problema grave no Brasil: a existência de 20 milhões de pessoas dirigindo sem CNH e outras 30 milhões que desejam obter a habilitação, mas são impedidas pelo alto custo - Filipe Jordão/JC Imagem

As aulas teóricas também sofreram alterações significativas. A resolução aprovada pelo Contran prevê que deixará de existir uma carga horária mínima pré-definida. A duração e estrutura serão estabelecidas livremente pela entidade que ministrar a aula, desde que sigam o conteúdo e as diretrizes previamente fixadas pelo Contran.

O candidato poderá realizar essas aulas por meio de uma plataforma do governo federal, em diversas entidades, como autoescolas, entidades especializadas de ensino a distância (EaD), escolas públicas de trânsito e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). As aulas poderão ser ministradas nas modalidades presencial ou remota (ao vivo ou gravadas).

Apesar das flexibilizações, o processo de obtenção da CNH ainda exige etapas cruciais. O candidato continuará obrigado a realizar e ser aprovado nos exames teórico e prático para conquistar a carteira de motorista. “As aulas, por si só, não garantem que alguém esteja apto a dirigir. O que garante é a prova. O novo modelo segue padrões internacionais adotados por países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, onde o foco é a avaliação, não a quantidade de aulas”, explicou Renan Filho.

Além disso, o exame toxicológico permanecerá obrigatório para motoristas das categorias C (veículos de carga), D (transporte de passageiros) e E (carretas e veículos articulados).

Contran aprova fim da obrigatoriedade de autoescolas e reduz carga horária para obtenção da CNH - Reprodução

Após a aprovação, Renan Filho destacou que a proposta busca reduzir desigualdades históricas e promover inclusão. “O Brasil tem milhões de pessoas que querem dirigir, mas não conseguem pagar. Baratear e desburocratizar a obtenção da CNH é uma política pública de inclusão produtiva, porque habilitação significa trabalho, renda e autonomia. Estamos modernizando o sistema, ampliando o acesso e mantendo toda a segurança necessária”, afirmou.

Com a aprovação pelo Contran, a próxima etapa será o lançamento oficial do programa pelo presidente Lula, tendo ao lado Renan Filho e o secretário Nacional de Trânsito (Senatran), Adrualdo Catão, o que está previsto para acontecer na quarta-feira (3/12).

