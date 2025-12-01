fechar
Mobilidade | Notícia

CNH sem autoescolas: Contran aprova por unanimidade e aulas para habilitação em autoescolas deixam de ser obrigatórias

Governo, entretanto, voltou atrás na decisão inicial e exigirá o mínimo de duas horas de aulas práticas que não serão obrigatoriamente em autoescolas

Por Roberta Soares Publicado em 01/12/2025 às 15:08 | Atualizado em 01/12/2025 às 15:41
Contran aprova fim da obrigatoriedade de autoescolas e reduz carga hor&aacute;ria para obten&ccedil;&atilde;o da CNH
Contran aprova fim da obrigatoriedade de autoescolas e reduz carga horária para obtenção da CNH - Foto: Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Agora não tem mais volta. As aulas teóricas e práticas para retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil não dependem mais das autoescolas, como tem sido até agora. Nesta segunda-feira (1/12), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) - autoridade máxima em Legislação de trânsito no País - aprovou a resolução criada pelo Ministério dos Transportes que acaba com a exigência de aulas em autoescolas.

As novas regras aprovadas ainda não foram divulgadas em detalhes, mas o governo federal voltou atrás na decisão de não exigir um número mínimo de aulas práticas e aprovado no Contran - cujo presidente é o ministro dos Transportes e autor da proposta, Renan Filho - o número mínimo de duas horas de aulas práticas.

Essas aulas, entretanto, não serão obrigatoriamente feitas nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), podendo ser realizadas com instrutores autônomos - outra novidade criada na proposta do Ministério dos Transportes.

A norma passará a valer após a publicação no Diário Oficial da União (DOU), o que está previsto para acontecer nesta terça-feira ou nos próximos dias. O objetivo das mudanças, segundo o governo federal, é reduzir custos e simplificar o acesso à habilitação, combatendo a alta burocracia. A liberação, entretanto, tem sido muito criticada por especialistas em segurança viária, educação de trânsito e até mesmo por médicos.

“O Contran aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (1º), a resolução que moderniza o processo de obtenção da CNH. A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da CNH, beneficiando milhões de brasileiros, hoje excluídos pelo alto preço e pela burocracia”, informa o Ministério dos Transportes em seu site.

Para validar a proposta, o governo vem apresentando dados que mostram a urgência de mudanças para habilitar os condutores brasileiros, especialmente os que conduzem motocicletas. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH mas não possuem o documento, principalmente por não conseguirem arcar com os custos que podem chegar a até R$ 5 mil.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

OS DETALHES DA RESOLUÇÃO APROVADA PELO CONTRAN

Detran-PE
Apesar do grande impacto econômico positivo previsto para o futuro motorista, a medida enfrenta forte resistência do setor de autoescolas - Detran-PE

A resolução aprovada prevê curso teórico gratuito e digital, flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos Detrans, reduzindo a dependência de modelos únicos e aumentando as opções para o cidadão. A abertura do processo poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes.
Além de pôr fim à obrigatoriedade das aulas em autoescolas e reduzir as aulas práticas de 20 horas para duas horas, a resolução traz outras flexibilizações:

- Fim do prazo de validade: A nova regra também extingue o prazo de validade para a conclusão do processo de obtenção da primeira CNH.

Leia Também

- Instrutores autônomos e veículo próprio: A resolução estabelece a figura do instrutor autônomo, permitindo que o candidato não dependa mais das autoescolas para as aulas práticas. O candidato também poderá usar o seu próprio veículo nas aulas, e até mesmo na prova prática, desde que esteja acompanhado por um instrutor autorizado e que o carro atenda aos requisitos de segurança previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - ou seja, tenha duplo comando.

AULAS TEÓRICAS E ENSINO À DISTÂNCIA (EaD)

Filipe Jordão/JC Imagem
O secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, defendeu a proposta do governo como uma medida essencial para resolver um problema grave no Brasil: a existência de 20 milhões de pessoas dirigindo sem CNH e outras 30 milhões que desejam obter a habilitação, mas são impedidas pelo alto custo - Filipe Jordão/JC Imagem

As aulas teóricas também sofreram alterações significativas. A resolução aprovada pelo Contran prevê que deixará de existir uma carga horária mínima pré-definida. A duração e estrutura serão estabelecidas livremente pela entidade que ministrar a aula, desde que sigam o conteúdo e as diretrizes previamente fixadas pelo Contran.

O candidato poderá realizar essas aulas por meio de uma plataforma do governo federal, em diversas entidades, como autoescolas, entidades especializadas de ensino a distância (EaD), escolas públicas de trânsito e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). As aulas poderão ser ministradas nas modalidades presencial ou remota (ao vivo ou gravadas).

Leia Também

Apesar das flexibilizações, o processo de obtenção da CNH ainda exige etapas cruciais. O candidato continuará obrigado a realizar e ser aprovado nos exames teórico e prático para conquistar a carteira de motorista. “As aulas, por si só, não garantem que alguém esteja apto a dirigir. O que garante é a prova. O novo modelo segue padrões internacionais adotados por países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, onde o foco é a avaliação, não a quantidade de aulas”, explicou Renan Filho.

Além disso, o exame toxicológico permanecerá obrigatório para motoristas das categorias C (veículos de carga), D (transporte de passageiros) e E (carretas e veículos articulados).

Reprodução
Contran aprova fim da obrigatoriedade de autoescolas e reduz carga horária para obtenção da CNH - Reprodução

Após a aprovação, Renan Filho destacou que a proposta busca reduzir desigualdades históricas e promover inclusão. “O Brasil tem milhões de pessoas que querem dirigir, mas não conseguem pagar. Baratear e desburocratizar a obtenção da CNH é uma política pública de inclusão produtiva, porque habilitação significa trabalho, renda e autonomia. Estamos modernizando o sistema, ampliando o acesso e mantendo toda a segurança necessária”, afirmou.

Com a aprovação pelo Contran, a próxima etapa será o lançamento oficial do programa pelo presidente Lula, tendo ao lado Renan Filho e o secretário Nacional de Trânsito (Senatran), Adrualdo Catão, o que está previsto para acontecer na quarta-feira (3/12).

Leia também

Transporte por moto: Já que proibição do serviço é quase impossível, especialistas apontam regras mínimas para uma regulamentação do Uber e 99 Moto no País
SEGURANÇA VIÁRIA

Transporte por moto: Já que proibição do serviço é quase impossível, especialistas apontam regras mínimas para uma regulamentação do Uber e 99 Moto no País
Colisão múltipla na BR-232: sinistro com caminhão e quatro carros deixa seis feridos
COLISÃO

Colisão múltipla na BR-232: sinistro com caminhão e quatro carros deixa seis feridos

Compartilhe

Tags