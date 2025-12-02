Caminhoneiro persegue ônibus cheio de passageiros e causa incidente na PE-15
Motorista de ônibus é ameaçado por caminhoneiro após incidente no trânsito. Ameaça inclui perseguição e agressão verbal; caso segue sob investigação.
Um motorista de ônibus foi alvo de uma perseguição e tentativa de colisão na manhã desta terça-feira (5h20), na rota PE-15, no bairro de Afogados, no Recife.
O coletivo seguia em direção ao Terminal Integrado PE-15 quando o condutor de um caminhão passou a bloquear e provocar o ônibus durante o trajeto.
Relato do motorista do ônibus
Com 25 anos de experiência, o motorista afirmou que a perseguição começou ainda no cruzamento da Avenida Norte.
“Esse homem estava bloqueando o ônibus desde o cruzamento da Avenida Norte. No Denox, ele já havia discutido com outro colega nosso. Depois da Avenida Beberibe, ele começou a fazer zigue-zague na nossa frente”, relatou.
Ele explicou que o caminhoneiro aparentava se irritar com as paradas do coletivo para embarque e desembarque.
“Ele tentou atingir o ônibus com o caminhão. Desviei para a calçada e o retrovisor do caminhão atingiu a parte traseira do ônibus. Depois disso, ele veio atrás de mim em alta velocidade até a PE-15”, acrescentou.
Relato de testemunhas
Um segundo motorista que trafegava pela via também relatou ter sido alvo do caminhoneiro.
“Ele tentou me bloquear perto da Estrada Velha de Água Fria. Passei e disse: ‘meu irmão, você está agindo como um louco’. Ele continuou fazendo zigue-zague na frente de todo mundo. Na minha opinião, não estava normal”, afirmou.
A ocorrência foi registrada na Central de Plantões, no bairro de Santo Amaro.
Sindicato se pronuncia
O advogado do Sindicato dos Rodoviários, Sérgio Gonçalves, acompanhou o caso e comentou o estado do caminhoneiro.
“Ele disse aos policiais que não dorme há três dias e três noites”, afirmou.
“Vamos solicitar que todos os exames necessários sejam realizados”, completou.
O caso segue sob investigação.
