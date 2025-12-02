Desperdício de água preocupa moradores da Zona Norte do Recife
O problema começou ainda na madrugada, mas ganhou maior proporção por volta das 17h, quando a água passou a jorrar com força pela via
Um vazamento em um cano mestre da Compesa tem causado transtornos e desperdício de água na Rua Valeriano Lobo, no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife.
Segundo moradores, o problema começou ainda na madrugada, mas ganhou maior proporção por volta das 17h, quando a água passou a jorrar com força pela via.
Imagens registradas por residentes mostram o jato atingindo fachadas de casas e escorrendo até a avenida principal do bairro. A água limpa se perdeu por horas, enquanto a comunidade seguiu sem abastecimento regular.
Moradores enfrentam dificuldades
A situação tem afetado diretamente quem vive na área. Muitos relatam que, enquanto o vazamento corre livremente pela rua, a água não chega às torneiras.
“Já é a segunda vez. Quando a gente liga para lá, às vezes não atendem. Quando atendem, demoram três dias para vir. Em três dias, quantos mil litros se perdem, né?”, lamenta Dona Rosa, moradora da rua.
Além da falta d’água, a pressão do vazamento provocou infiltrações e umidade em residências. Em uma das casas, a força do jato chegou a comprometer sacos de areia comprados para uma obra.
Outros problemas
O vazamento no cano mestre não é o único registro. Em outra área do Alto José do Pinho, moradores relatam água correndo continuamente ao longo da rua, sem identificação clara da origem.
À noite, a situação se agrava, e parte da vizinhança tem comparado as vias a verdadeiros rios.
Um funcionário da Compesa esteve no local e fez o registro da situação. Os moradores esperam que, após a vistoria, o reparo seja feito com urgência para evitar novos prejuízos e a continuidade do desperdício.
