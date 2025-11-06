Metrô do Recife: Governo de Pernambuco firma acordo de cooperação técnica com chineses e faz pressão sobre governo federal para concessão do Metrô do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estado fecha acordo com gigante chinesa CRRC para compra de novos trens e tentar salvar metrô, que sofre com a falta de recursos até para custeio

Clique aqui e escute a matéria

Um acordo de cooperação técnica com a maior fabricante de trens do mundo será a grande estratégia da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, para pressionar o governo federal a liberar, o mais rápido possível, os recursos para a recuperação estrutural do Metrô do Recife - que sofre uma degradação histórica e pesada há pelo menos uma década - e, em breve, a sua futura concessão privada.

Nesta quinta-feira (6/11), em coletiva no Palácio do Campo das Princesas, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), André Teixeira Filho, anunciou que o governo de Pernambuco e a CRRC vão assinar um acordo de cooperação técnica para buscar soluções para o transporte público da Região Metropolitana do Recife e, em especial, para o Metrô do Recife, mesmo o sistema ainda estando sob gestão do governo federal via Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Esse acordo de cooperação técnica será firmado em 30 dias, quando os chineses da CRRC voltarão a Pernambuco para a assinatura da parceria e para iniciar um diagnóstico técnico sobre os principais investimentos necessários para dar uma reerguida no sistema metropolitano. O objetivo principal é a aquisição de seis novos trens para o metrô, além da manutenção e reforma de estações e melhorias na infraestrutura, principalmente da rede aérea.

O gesto da governadora em buscar o acordo de cooperação técnica com a maior fabricante de trens do mundo e gestora de sistemas metroferroviários é mais um claro sinal de que o Metrô do Recife será, sim, estadualizado, para, em seguida, ter a operação concedida à iniciativa privada.

"Hoje, a gente já teve um retorno da visita à China que a governadora fez há 15 dias. A empresa CRRC, que é a maior empresa de trens do mundo, já mostrou interesse na conversa, em tudo que a governadora levou para vender Pernambuco, vender nossa região metropolitana, vender o Recife. Ontem, fizemos uma reunião para eles conhecerem o transporte público da RMR. Estiveram nos Terminais Integrados CDU e Joana Bezerra, fizeram visita ao CTM e almoçaram hoje (quinta) com a governadora”, relatou o secretário.

Em coletiva no Palácio do Campo das Princesas, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André Teixeira Filho, anunciou que o governo de Pernambuco e a CRRC vão assinar um acordo de cooperação técnica para buscar soluções para o transporte público da Região Metropolitana do Recife e, em especial, para o Metrô do Recife - Hesíodo Góes/Secom

“Amanhã eles voltam à China e no final de novembro, começo de dezembro, devem estar fazendo visita técnica ao Brasil já para assinar esse acordo e poder entender o que vai poder ser feito, para pensar o transporte público da Região Metropolitana do Recife, sejam ações mitigatórias e para futuro”, disse.

ADIANTAMENTO DE R$ 1 BILHÃO É FUNDAMENTAL PARA AJUDAR O METRÔ DO RECIFE

Durante a entrevista coletiva, o secretário André Teixeira Filho deixou claro que, para que o governo do Estado consiga fazer a aquisição de trens e as primeiras melhorias no Metrô do Recife é fundamental garantir a liberação, pelo Ministério da Casa Civil, de R$ 1 bilhão dos R$ 4 bilhões que já foram apontados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e até pela própria CBTU como necessários para reestruturação do metrô.

A governadora Raquel Lyra vem solicitando esse adiantamento há meses. "A governadora vem trabalhando diretamente com o ministro das Cidades, com o ministro da Casa Civil, e vem trabalhando nesse modelo de concessão. A governadora já deixou claro de quanto é preciso para que a gente possa fazer o investimento e ela pede a antecipação do governo federal desse investimento de R$ 1 bilhão. Com esse recurso seria possível contemplar a compra de, pelo menos para esse momento, seis trens novos, a manutenção e reforma das estações e manutenção de tudo que é preciso para garantir uma boa operação do metrô”, reforçou.

Em relação aos futuros trens, a CRRC fará a análise técnica da bitola do trilho e da linha existente (que utiliza eletricidade e diesel) para saber se há algum trem disponível no Brasil ou no mundo para entrega imediata.

Anteriormente, na volta da viagem à China, a governadora tinha revelado que o governo do Estado já havia solicitado uma cotação de 12 a 18 trens à CRRC, que indicou um custo em torno de R$ 55 milhões por trem e um prazo de entrega de 21 meses. Raquel Lyra, entretanto, também afirmou que questionou o longo tempo de entrega e disse acreditar que, com negociação, é possível reduzí-lo.

GOVERNO DE PERNAMBUCO ATUANDO EMBORA O METRÔ SIGA SENDO FEDERAL

Ao ser questionado se o governo de Pernambuco não estaria se antecipando politicamente ao firmar um acordo de cooperação técnica com o grupo chines enquanto o Metrô do Recife ainda segue sob gestão do governo federal, o secretário foi enfático em defender a postura da governadora.

“De forma alguma. É papel da governadora Raquel Lyra criar soluções para o problema do metrô, como ela se comprometeu ainda em campanha de que seria parte da solução para o sistema. Ela entende que o problema da Região Metropolitana do Recife é muito maior do que os ônibus. Passa também pelo transporte integrado onde o metrô, que não recebe investimentos há muito tempo, faz parte. E para ser solução do problema é preciso fazer estudos para identificar essas soluções que já vêm sendo adotadas pelo mundo”, afirmou.

Segundo André Teixeira Filho, os chineses ficaram impressionados com a situação atual do metrô. No entanto, ele destacou que a CRRC, que faz trens em locais como Chile e Chicago, já passou por problemas semelhantes em outras partes do mundo e entendeu a vontade da gestão Raquel Lyra em buscar soluções imediatas.

Fogo no Metrô do Recife no fim de outubro expôs risco iminente a que passageiros e metroviários estão sujeitos devido ao sucateamento crônico do sistema - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

O secretário enfatizou que estudar o problema e buscar quem conhece a solução no mundo todo é parte fundamental do processo, garantindo que o aprendizado seja mais rápido e as propostas mais assertivas.

“O objetivo da cooperação técnica é que, após a assinatura do termo, ocorra uma visita técnica mais aprofundada, prevista para a última semana de novembro ou a primeira semana de dezembro, para entender a linha existente e fornecer uma proposta de prazo para estudos”, informou.

A CRRC manifestou interesse em investir em Pernambuco, conhecer SUAPE e está aberta a participar de licitações futuras, podendo - inclusive - atuar na venda de trens, manutenção, ou como futuros concessionários, dependendo da formatação.

MOBILIDADE INTEGRADA E ÔNIBUS ELÉTRICOS

A busca por soluções abrange toda a mobilidade metropolitana, segundo o secretário. “O governo está pensando em um transporte para os próximos 10 anos, independentemente do tempo de gestão. O esforço de melhoria inclui ações mitigatórias imediatas, como as entregas já feitas em Igarassu e a melhoria do tempo de espera dos ônibus em Pernambuco”.

Por isso, o governo também está estudando a área de ônibus elétricos. O objetivo é trazer "novos players" que possam oferecer um ônibus elétrico a um preço muito mais acessível, de forma a não aumentar o subsídio já entregue pelo governo do Estado. “A busca é por um processo sustentável, entregando um ônibus mais ecológico e de qualidade à população do Recife a curtíssimo prazo”, disse.

O Secretário reforçou que toda a negociação de preços e propostas com a CRRC ou qualquer outro fornecedor é preliminar, e que os investimentos finais serão feitos via licitação.

