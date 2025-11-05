fechar
Mobilidade | Notícia

Metrô do Recife: Metroviários acatam recomendação do TRT-PE e suspendem greve por 30 dias

De acordo com o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, o metrô do Recife volta a funcionar normalmente a partir das 5h desta quinta-feira (6)

Por JC Publicado em 05/11/2025 às 20:57 | Atualizado em 05/11/2025 às 21:01
Metrovi&aacute;rios acatam recomenda&ccedil;&atilde;o do TRT-PE e suspendem greve por 30 dias
Metroviários acatam recomendação do TRT-PE e suspendem greve por 30 dias - CÍRIO GOMES / JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Após assembleia realizada nesta quarta-feira (5), no Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, os metroviários decidiram acatar a recomendação do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE) e encerrar a greve que já durava três dias. Com isso, o metrô do Recife volta a funcionar normalmente a partir das 5h da manhã desta quinta-feira (6).

"A partir de amanhã (6) o metrô estará circulando normalmente. Esse é o compromisso que nós temos com a população, que necessita do metrô. Suspendemos a greve hoje, a partir das 00h, mas estamos lutando por recursos para garantir um metro de qualidade e que a população use o metrô em segurança, sem vagão pegando fogo. É isso que a gente quer", destacou Luiz Soares, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE).

Leia Também

O vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE), desembargador Eduardo Pugliesi, se reuniu na última terça-feira (4) com representantes do Sindmetro-PE na tentativa de buscar essa conciliação. "O acordo proposto pelo TRT-6 na reunião de conciliação da última terça-feira foi aceito pelo Sindmetro em assembleia nesta quarta-feira (5). Com isso, pelos próximos 30 dias, a CBTU vai estudar o plano emergencial elaborado pelos metroviários e dará uma resposta sobre a viabilidade dele. Neste período, o metrô permanece em funcionamento", informou o TRT-PE, através de nota nas redes sociais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A atuação do TRT-PE na negociação para a suspensão da greve foi elogiada pelos metroviários, que reconheceram a intenção de Tribunal em mediar esse entrave entre os metroviários e a CBTU. "Estive na sede do TRT-PE, conversando com o desembargador Eduardo Pugliesi sobre essa situação... Ele nos orientou que a gente suspendesse a greve por 30 dias, pois ele iria negociar com os órgãos competentes. Entendemos que o desembargador teve muita responsabilidade com essa negociação e a gente dialogou com a categoria em assembleia, e nós acatamos essa decisão por entender que era o correto a fazer nesse momento", destacou Luiz Soares.

Cobrança aos governos Federal e Estadual

Apesar da suspensão da greve por 30 dias, os metroviários garantiram que manterão o estado de greve e a vigilância aos próximos passos dos governantes. "Vamos dialogar com o governo Federal, com o governo do Estado e com alguns deputados pernambucanos que ainda não abraçaram a causa. Precisamos recuperar o sistema metroviário urgentemente. Apresentamos um plano emergencial para recuperar o sistema, a CBTU recebeu o que apresentamos e vamos acompanhar o desenrolar. Esperamos que os governos recuperam o sistema metroviário e traga recurso a curto prazo para que possamos trabalhar e recuperar o metro em dois a três meses, e garantir a qualidade e o direito de ir e vir do passageiro com segurança", frisou o presidente do Sindmetro-PE.

Ao término do prazo solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PE) de 30 dias, os metroviários não descartam paralisar novamente o metrô do Recife. "Vale salientar que estamos mantendo o estado de greve, mas estaremos acompanhando o desenrolar dessa negociação. Se a CBTU não atender os nossos pleitos nesse período, vamos nos reunir com a categoria para quem sabe deflagrar uma nova greve. Mas acreditamos que nesses 30 dias saia alguma coisa para que possamos resolver o nosso sistema que está depreciado", informou Luiz Soares.

Leia também

Greve Metrô do Recife: Metroviários e CBTU chegam a acordo e greve do Metrô do Recife pode terminar nesta quarta (5)
TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

Greve Metrô do Recife: Metroviários e CBTU chegam a acordo e greve do Metrô do Recife pode terminar nesta quarta (5)
Metroviários fazem caminhada com apitaço em protesto contra sucateamento do Metrô do Recife
PROTESTO

Metroviários fazem caminhada com apitaço em protesto contra sucateamento do Metrô do Recife

Compartilhe

Tags