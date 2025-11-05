Metrô do Recife: Metroviários acatam recomendação do TRT-PE e suspendem greve por 30 dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De acordo com o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, o metrô do Recife volta a funcionar normalmente a partir das 5h desta quinta-feira (6)

Clique aqui e escute a matéria

Após assembleia realizada nesta quarta-feira (5), no Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, os metroviários decidiram acatar a recomendação do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE) e encerrar a greve que já durava três dias. Com isso, o metrô do Recife volta a funcionar normalmente a partir das 5h da manhã desta quinta-feira (6).

"A partir de amanhã (6) o metrô estará circulando normalmente. Esse é o compromisso que nós temos com a população, que necessita do metrô. Suspendemos a greve hoje, a partir das 00h, mas estamos lutando por recursos para garantir um metro de qualidade e que a população use o metrô em segurança, sem vagão pegando fogo. É isso que a gente quer", destacou Luiz Soares, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE).

O vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE), desembargador Eduardo Pugliesi, se reuniu na última terça-feira (4) com representantes do Sindmetro-PE na tentativa de buscar essa conciliação. "O acordo proposto pelo TRT-6 na reunião de conciliação da última terça-feira foi aceito pelo Sindmetro em assembleia nesta quarta-feira (5). Com isso, pelos próximos 30 dias, a CBTU vai estudar o plano emergencial elaborado pelos metroviários e dará uma resposta sobre a viabilidade dele. Neste período, o metrô permanece em funcionamento", informou o TRT-PE, através de nota nas redes sociais.

A atuação do TRT-PE na negociação para a suspensão da greve foi elogiada pelos metroviários, que reconheceram a intenção de Tribunal em mediar esse entrave entre os metroviários e a CBTU. "Estive na sede do TRT-PE, conversando com o desembargador Eduardo Pugliesi sobre essa situação... Ele nos orientou que a gente suspendesse a greve por 30 dias, pois ele iria negociar com os órgãos competentes. Entendemos que o desembargador teve muita responsabilidade com essa negociação e a gente dialogou com a categoria em assembleia, e nós acatamos essa decisão por entender que era o correto a fazer nesse momento", destacou Luiz Soares.

Cobrança aos governos Federal e Estadual

Apesar da suspensão da greve por 30 dias, os metroviários garantiram que manterão o estado de greve e a vigilância aos próximos passos dos governantes. "Vamos dialogar com o governo Federal, com o governo do Estado e com alguns deputados pernambucanos que ainda não abraçaram a causa. Precisamos recuperar o sistema metroviário urgentemente. Apresentamos um plano emergencial para recuperar o sistema, a CBTU recebeu o que apresentamos e vamos acompanhar o desenrolar. Esperamos que os governos recuperam o sistema metroviário e traga recurso a curto prazo para que possamos trabalhar e recuperar o metro em dois a três meses, e garantir a qualidade e o direito de ir e vir do passageiro com segurança", frisou o presidente do Sindmetro-PE.

Ao término do prazo solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PE) de 30 dias, os metroviários não descartam paralisar novamente o metrô do Recife. "Vale salientar que estamos mantendo o estado de greve, mas estaremos acompanhando o desenrolar dessa negociação. Se a CBTU não atender os nossos pleitos nesse período, vamos nos reunir com a categoria para quem sabe deflagrar uma nova greve. Mas acreditamos que nesses 30 dias saia alguma coisa para que possamos resolver o nosso sistema que está depreciado", informou Luiz Soares.