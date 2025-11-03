Metroviários fazem caminhada com apitaço em protesto contra sucateamento do Metrô do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ato, convocado pelo Sindmetro-PE, ocorre em defesa da segurança dos usuários do metrô, contra o sucateamento e a possível venda do sistema

Em greve por tempo indeterminado desde as 5h desta segunda-feira (3), os metroviários de Pernambuco realizam uma caminhada com apitaço a partir das 10h, saindo da Estação Recife em direção ao Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora.

De acordo com o sindicato, a manifestação tem como objetivo fortalecer a luta por um metrô público, seguro e de qualidade. A greve, aprovada em assembleia no último dia 30, ocorre após um incêndio em um dos trens e diante da falta de avanços nas negociações com o governo federal e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Ato segue até o Monumento Tortura Nunca Mais com apitaço contra o sucateamento e a concessão do metrô - Reprodução/ Sindmetro-PE

A concentração dos manifestantes ocorre na Estação Recife, ponto central do sistema, e a caminhada segue em direção ao bairro da Boa Vista, onde está localizado o monumento que simboliza a resistência política no estado.

Entenda mais

A greve foi aprovada após sucessivas tentativas de negociação com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e o governo federal sem avanços concretos. O movimento ocorre em meio a uma crise que afeta a estrutura e a operação do metrô, marcada por falhas técnicas e atrasos em investimentos.

O incêndio registrado recentemente em um dos trens, controlado a tempo pelo maquinista e passageiros, reforçou as preocupações sobre a falta de manutenção e os riscos à segurança.

Além das condições precárias, os metroviários se posicionam contra o projeto de concessão do sistema à iniciativa privada, autorizado em maio, e previsto para ser leiloado em 2026, com nova gestão a partir de 2027. O sindicato afirma que a medida ameaça o caráter público do transporte e pode agravar o processo de sucateamento.

