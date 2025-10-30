Mobilidade urbana: BNDES indica corredores de VLT ou BRT elétrico na Avenida Norte e na BR-101, e requalificação do metrô, operados pela iniciativa privada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Banco conclui o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana e apontou R$ 14,8 bilhões em possíveis projetos de VLTs, BRTs e metrô para o Grande Recife

A Região Metropolitana do Recife poderá, em alguns anos, ver ser ampliada e requalificada em mais de 156 km a rede de transporte público de média e alta capacidade. Ou seja, os sistemas de metrôs, VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos) e BRTs (Bus Rapid Transit). Pelo menos se depender da avaliação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e do Ministério das Cidades.

O banco concluiu a definição de seis projetos (sendo um deles apenas de requalificação do Metrô do Recife) para a capital pernambucana dentro do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), um pacote que prevê investimentos da ordem de R$ 430 bilhões em metrôs, VLTs e BRTs no País.

O estudo apontou para a requalificação do metrô em 38 km e a implantação de 118 km de corredores de VLTs e/ou BRTs - nesse caso, elétricos - em conexões perimetrais que ligam o Norte ao Sul e o Leste ao Oeste do Recife e RM que hoje são operadas apenas por ônibus. O banco, entretanto, não indicou a expansão do metrô, optando pelo VLT no caso do transporte sobre trilhos.

Segundo o BNDES, o investimento estimado para os projetos é de até R$ 14,8 bilhões e, como já é sabido por todos, feito pela iniciativa privada através de concessões públicas e parcerias público privadas (PPPs).

A definição pela tecnologia VLT ou BRT, entretanto, será realizada em etapas seguintes, com base nos estudos detalhados para modelagem dos projetos. E, também segundo o BNDES, com a implantação dos projetos previstos no ENMU haverá diversos ganhos para a mobilidade da RMR:

- Ampliação da rede de transporte de média e alta capacidade em 65%

- Redução do tempo médio de deslocamentos de 21%

- Impacto econômico na RMR estimado em R$ 7,4 bilhões

- Redução do custo operacional do transporte público em 9%



CONFIRA OS PROJETOS QUE FORAM SELECIONADOS PELO BNDES



Metrô do Recife não ganhou expansão, mas BNDES prevê a requalificação de 38 kms da rede existente - GUGA MATOS/JC IMAGEM

1) Implantação de corredor de VLT ou BRT conectando o Terminal Integrado de Abreu e Lima ao TI Cajueiro Seco

Veículo: VLT ou BRT elétrico

Extensão: 30,6 km

Embarques por dia útil: 102.349

Investimento inicial Infra + Frota: R$ 1.309 milhões (BRT elétrico) e R$ 3.588 milhões (VLT)



2) Implantação de VLT ou BRT na Avenida Norte - conexão do TI da Macaxeira ao Centro do Recife

Veículo: VLT ou BRT elétrico

Extensão: 9,8 km

Embarques por dia útil: 62.592

Investimento inicial Infra + Frota: R$ 426 milhões (BRT elétrico) e R$ 1.146 milhões (VLT)



3) Implantação do VLT ou BRT elétrico Boa Viagem - Olinda

Veículo: VLT ou BRT elétrico

Extensão: 20,6 km

Embarques por dia útil: 139.560

Investimento inicial Infra + Frota: R$ 1.011 (BRT elétrico) e R$ 2.644 milhões (VLT)



BNDES aponta R$ 14,8 bilhões em projetos de VLTs, BRTs e metrô para o Grande Recife - Guga Matos/JC Imagem

4) Implantação do VLT ou BRT elétrico Igarassu - Joana Bezerra

Veículo: VLT ou BRT elétrico

Extensão: 35,4 km

Embarques por dia útil: 162.031

Investimento inicial Infra + Frota: R$ 1.755 milhões (BRT elétrico) e R$ 4.570 milhões (VLT)



5) Implantação do VLT Centro (Santo Antônio) - São Lourenço

Veículo: VLT ou BRT elétrico

Extensão: 22 km

Embarques por dia útil: 114.102

Investimento inicial Infra + Frota: R$ 1.113 milhões (BRT elétrico) e R$ 2.878 milhões (VLT)

6) Requalificação do Metrô do Recife - Linhas Centro, Sul e Diesel

Veículo: metrô

Extensão: 37,9 km

Embarques por dia útil: 257.299

Investimento inicial Infra + Frota: Não informado

Total da rede atingida: 156,30 km

Agora, o banco irá se debruçar sobre os projetos para definir o planejamento e as metodologias, as fontes de recursos, os modelos de financiamento e as contrapartidas, e a análise de mercado por RM.



NO PAÍS, SÃO 187 PROJETOS DE TRANSPORTE DE MÉDIA E ALTA CAPACIDADE

ENMU_BNDES by Roberta Soares

Em todo Brasil, o ENMU concluiu a definição de 187 projetos para ampliar as redes de transporte público coletivo de média e alta capacidade nas 21 maiores regiões metropolitanas (RMs) do País.

Ao todo, são estimados investimentos da ordem de R$ 430 bilhões, sendo R$ 230 bilhões em metrôs, R$ 31 bilhões em trens, até R$ 105 bilhões em veículos leves sobre trilhos (VLT), até R$ 80 bilhões em BRTs e R$ 3,4 bilhões em corredores exclusivos de ônibus. A aceleração desses investimentos dependerá do modelo de financiamento adotado, com investidores privados via concessões públicas e parcerias público privadas (PPPs).

Confira o estudo na íntegra no link: https://bit.ly/ENMUout2025.

Segundo o BNDES, a implementação de todos os projetos previstos no ENMU resultará na redução estimada de 8 mil mortes em sinistros de trânsito até 2054 nas 21 RMs. Evitará ainda a emissão de 3,1 milhões de toneladas de CO2 por ano, equivalentes a uma absorção de carbono de uma área estimada de floresta amazônica de 6.200 km2, equivalente a 5 vezes a área do município do Rio de Janeiro.

Outros benefícios incluem a redução do custo da mobilidade urbana em 10%, considerando sistemas mais eficientes, e o aumento do acesso da sociedade a empregos, escolas, hospitais e áreas de lazer em menor tempo. Também é prevista uma redução no tempo médio de deslocamentos nas cidades, com um impacto econômico estimado em mais de R$ 200 bilhões.

Além da RMR, integram o estudo as seguintes RMs: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Maceió, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus.