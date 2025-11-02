Metrô do Recife: Sucateado e em crise, metrô enfrenta nova greve dos metroviários a partir desta segunda (3)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Greve por tempo indeterminado denuncia o sucateamento do metrô, que teve um vagão incendiado e a operação parcialmente suspensa por uma semana

O Metrô do Recife enfrenta mais uma greve de metroviários a partir das 5h desta segunda-feira (3/11), devendo ter toda a operação suspensa e afetando o transporte de mais de 160 mil pessoas em toda a Região Metropolitana do Recife. O movimento foi aprovado em assembleia realizada na quinta-feira (30/10), por enquanto, por tempo indeterminado.

A paralisação acontece após um incêndio em um dos trens, que por sorte e graças à agilidade do maquinista, não fez vítimas. Com ajuda do metroviário, da comunidade onde o incêndio começou e dos ambulantes que viajavam, todos os passageiros conseguiram ser retirados do vagão, parcialmente incendiado e inutilizado.

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SindMetro-PE) afirma que a decisão de greve foi tomada após meses de tentativas frustradas de diálogo com o governo federal e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pela gestão do metrô, para discutir investimentos e a não realização da concessão pública do sistema.

O sistema enfrenta uma crise estrutural e operacional de longa data. A paralisação ocorre após meses de negociações sem sucesso com o governo federal e a CBTU. O presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, afirmou que a paralisação é uma medida de necessidade, não de vontade própria, visando garantir a segurança da população que depende do transporte sobre trilhos.

A concessão foi autorizada em maio pelo governo federal, mas o processo ainda não foi iniciado. De acordo com as últimas informações, repassadas em declarações de ministros pelo País, o leilão para a iniciativa privada deveria acontecer em 2026, com a previsão de que a nova gestão assumisse a partir de 2027.

DEMANDA POR RECURSOS URGENTES

Fogo no Metrô do Recife expôs risco iminente a que passageiros e metroviários estão sujeitos devido ao sucateamento crônico do sistema - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

A principal reivindicação da categoria é a liberação imediata de recursos vitais para a modernização da frota, a manutenção da estrutura e a melhoria das condições de trabalho. O Metrô do Recife, que atende cerca de 170 mil passageiros diariamente, opera sob um risco crescente à segurança dos trabalhadores e usuários, enfrentando falhas constantes e atrasos.

Segundo o sindicato, a situação do transporte sobre trilhos do Grande Recife é de sucateamento e insuficiência operacional. Luiz Soares cobrou publicamente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouça os metroviários e suspenda qualquer processo de privatização, garantindo recursos para um metrô que seja "público, seguro e eficiente".

O sucateamento da malha metroviária é visto pelo Sindmetro-PE como uma estratégia política. Segundo Thiago Mendes, vice-presidente do sindicato, a deterioração é proposital e para convencer a população de que a privatização seria a melhor saída.

Durante a paralisação, a promessa é de que equipes de plantão ficarão nas instalações para garantir a segurança, e o sindicato afirma estar aberto ao diálogo, contanto que haja uma proposta concreta de investimento e valorização do transporte metroviário.

RAMAL DA LINHA CENTRO FICOU UMA SEMANA PARALISADO APÓS INCÊNDIO

A paralisação por tempo indeterminado é uma resposta à situação precária do sistema, que transporta 170 mil passageiros, mas sofre com falhas constantes, incêndios e o risco crescente de deterioração para forçar a concessão à iniciativa privada - Divulgação

Devido ao incêndio em um dos trens da Linha Centro, o Ramal Camaragibe ficou paralisado por uma semana, reabrindo somente na manhã do sábado (1). O vagão pegou fogo devido a um curto-circuito próximo à Estação Alto do Céu.

A suspensão da operação do Ramal Camaragibe da Linha Centro provocou o fechamento de cinco estações (Camaragibe, Cosme e Damião, Rodoviária, Curado e Alto do Céu), sobrecarregou o transporte público, deixando terminais integrados lotados e resultando em longas esperas e ônibus superlotados.

ESQUEMA DE TRANSPORTE PARA REDUZIR IMPACTOS DA GREVE

A CBTU divulgou uma nota na sexta-feira (31), no dia seguinte à deflagração da greve pelos dos metroviários, mas não informou se a operação seria suspensa de fato ou se haveria algum serviço operando. Mas o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou ter montado um plano de contingência para tentar reduzir os impactos da greve do metrô. Principalmente na integração temporal entre os modais (ônibus/metrô e metrô/ônibus), que exige o limite máximo de 2h para ser validada.



O CTM estará realizando um reforço na operação e ativando três linhas emergenciais, totalizando 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas que operam paralelas aos corredores das linhas Centro e Sul do Metrô.

As linhas ativadas são:

238-TI Jaboatão/TI Barro

858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro

2481-TI Camaragibe/TI TIP)

O órgão gestor também garante que a operação de contingência será acompanhada por equipes de campo e, em caso de necessidade, ajustes e reforços da frota poderão ser feitos.

Confira a nota divulgada pela CBTU:

“A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em Recife informa que, até o presente momento, a empresa não foi comunicada formalmente sobre as deliberações da assembleia realizada pelo Sindicato dos Metroviários na noite desta quinta-feira, dia 30 de outubro.

A CBTU reitera o seu compromisso inegociável com o interesse público e o serviço essencial de transporte de passageiros. Assim que for comunicada oficialmente a Companhia adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a operação em conformidade com o que prevê a legislação específica para a situação.

Novas informações e atualizações sobre a operação do sistema metroviário serão divulgadas nos canais oficiais da Companhia.

Recife, 30 de Outubro de 2025”.

