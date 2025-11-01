Metrô do Recife: Após incêndio e sete dias de paralisação, Ramal Camaragibe do metrô volta a operar no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Retorno da operação, entretanto, não vai durar muito porque os metroviários entram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (3)

Clique aqui e escute a matéria

Após enfrentar um incêndio em um dos poucos vagões e uma paralisação parcial de sete dias, o Metrô do Recife voltou a operar normalmente neste sábado (1/11). O Ramal Camaragibe, um dos dois ramais que fazem parte da Linha Centro, retomou sua operação às 5h.

O trecho estava paralisado desde o último sábado (25/10), quando um curto-circuito provocou um incêndio em um vagão próximo à Estação Alto do Céu, resultando no fechamento de cinco estações da Linha Centro, a que mais transporta passageiros no sistema.

A paralisação afetou diretamente as estações Camaragibe, Cosme e Damião, Rodoviária, Curado e Alto do Céu, que fazem a conexão do sistema com o Centro de Camaragibe.

Durante os sete dias de interrupção, os usuários do transporte público tiveram de recorrer massivamente aos ônibus, o que levou à superlotação e atrasos nos terminais integrados da Região Metropolitana do Recife. O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano reforçou as linhas de ônibus para atender à área oeste da RMR, mas os transtornos foram grandes.

METRÔ DO RECIFE ENFRENTA GREVE A PARTIR DE SEGUNDA

Fogo no Metrô do Recife expôs risco iminente a que passageiros e metroviários estão sujeitos devido ao sucateamento crônico do sistema - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

O retorno da operação do Ramal Camaragibe da Linha Centro do metrô, entretanto, não vai durar muito porque os metroviários entram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (3/11).

Em assembleia realizada na quinta-feira (30), a categoria confirmou a paralisação, já tida como certa desde o início da semana e após o incêndio em um dos trens, que por sorte e pela agilidade do maquinista, não fez vítimas. Todos os passageiros conseguiram ser retirados do vagão, parcialmente incendiado, mas inutilizado.

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SindMetro-PE) afirma que a decisão de greve foi tomada após meses de tentativas frustradas de diálogo com o governo federal e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pela gestão do metrô, para discutir investimentos e a não realização da concessão pública do sistema.

A concessão foi autorizada em maio pelo governo federal, mas o processo ainda não foi iniciado. De acordo com as últimas informações, repassadas em declarações de ministros pelo País, o leilão para a iniciativa privada deveria acontecer em 2026, com a previsão de que a nova gestão assumisse a partir de 2027.

HISTÓRICO DE FALHAS, QUEBRAS E PARALISAÇÕES

Presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, ao lado de cartaz com mensagem contra a privatização do metrô do Recife - AGÊNCIA MAZELA

A paralisação recente se soma a um histórico de problemas na infraestrutura do sistema, principalmente na rede elétrica. Foram diversas paralisações este ano e em 2024. Confira algumas:

* 3 de outubro: A Linha Centro parou após a queda de uma árvore na rede aérea.

* 27 de agosto: Um curto-circuito na Linha Sul forçou passageiros a descerem e andarem pelos trilhos.

* 10 de junho: Um incêndio atingiu um trem na Estação Cavaleiro, causando susto aos usuários.

* 16 de maio: O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da Linha Sul Diesel ficou interditado entre Marcos Freire e Curado devido à chuva.



Em anos anteriores, problemas elétricos também causaram extensas paralisações:



* 20 de junho de 2024: Uma explosão em um transformador devido a uma queda de energia paralisou os dois ramais da Linha Centro por 24 horas.

* Junho de 2024: A Linha Sul ficou um dia sem funcionar (dia 18) e a Linha Centro amanheceu totalmente fechada (dia 10) devido a falhas elétricas na rede aérea.

* 11 de março de 2024: Todas as estações da Linha Sul ficaram fechadas pela manhã por problemas na rede de energia.