Metrô do Recife: Após incêndio e sete dias de paralisação, Ramal Camaragibe do metrô volta a operar no Grande Recife
Retorno da operação, entretanto, não vai durar muito porque os metroviários entram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (3)
Clique aqui e escute a matéria
Após enfrentar um incêndio em um dos poucos vagões e uma paralisação parcial de sete dias, o Metrô do Recife voltou a operar normalmente neste sábado (1/11). O Ramal Camaragibe, um dos dois ramais que fazem parte da Linha Centro, retomou sua operação às 5h.
O trecho estava paralisado desde o último sábado (25/10), quando um curto-circuito provocou um incêndio em um vagão próximo à Estação Alto do Céu, resultando no fechamento de cinco estações da Linha Centro, a que mais transporta passageiros no sistema.
A paralisação afetou diretamente as estações Camaragibe, Cosme e Damião, Rodoviária, Curado e Alto do Céu, que fazem a conexão do sistema com o Centro de Camaragibe.
Durante os sete dias de interrupção, os usuários do transporte público tiveram de recorrer massivamente aos ônibus, o que levou à superlotação e atrasos nos terminais integrados da Região Metropolitana do Recife. O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano reforçou as linhas de ônibus para atender à área oeste da RMR, mas os transtornos foram grandes.
METRÔ DO RECIFE ENFRENTA GREVE A PARTIR DE SEGUNDA
O retorno da operação do Ramal Camaragibe da Linha Centro do metrô, entretanto, não vai durar muito porque os metroviários entram em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (3/11).
Em assembleia realizada na quinta-feira (30), a categoria confirmou a paralisação, já tida como certa desde o início da semana e após o incêndio em um dos trens, que por sorte e pela agilidade do maquinista, não fez vítimas. Todos os passageiros conseguiram ser retirados do vagão, parcialmente incendiado, mas inutilizado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SindMetro-PE) afirma que a decisão de greve foi tomada após meses de tentativas frustradas de diálogo com o governo federal e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pela gestão do metrô, para discutir investimentos e a não realização da concessão pública do sistema.
A concessão foi autorizada em maio pelo governo federal, mas o processo ainda não foi iniciado. De acordo com as últimas informações, repassadas em declarações de ministros pelo País, o leilão para a iniciativa privada deveria acontecer em 2026, com a previsão de que a nova gestão assumisse a partir de 2027.
HISTÓRICO DE FALHAS, QUEBRAS E PARALISAÇÕES
A paralisação recente se soma a um histórico de problemas na infraestrutura do sistema, principalmente na rede elétrica. Foram diversas paralisações este ano e em 2024. Confira algumas:
* 3 de outubro: A Linha Centro parou após a queda de uma árvore na rede aérea.
* 27 de agosto: Um curto-circuito na Linha Sul forçou passageiros a descerem e andarem pelos trilhos.
* 10 de junho: Um incêndio atingiu um trem na Estação Cavaleiro, causando susto aos usuários.
* 16 de maio: O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da Linha Sul Diesel ficou interditado entre Marcos Freire e Curado devido à chuva.
Em anos anteriores, problemas elétricos também causaram extensas paralisações:
* 20 de junho de 2024: Uma explosão em um transformador devido a uma queda de energia paralisou os dois ramais da Linha Centro por 24 horas.
* Junho de 2024: A Linha Sul ficou um dia sem funcionar (dia 18) e a Linha Centro amanheceu totalmente fechada (dia 10) devido a falhas elétricas na rede aérea.
* 11 de março de 2024: Todas as estações da Linha Sul ficaram fechadas pela manhã por problemas na rede de energia.