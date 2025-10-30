Metroviários de Pernambuco aprovam greve por tempo indeterminado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, afirma que a paralisação é necessária para garantir a segurança da população que depende do transporte

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta quinta-feira (30), a deflagração de greve por tempo indeterminado. A paralisação terá início à meia-noite do próximo domingo (2), afetando toda a operação do Metrô do Recife.

A partir desta sexta-feira (31), a categoria iniciará a organização do comando de greve. O Sindmetro-PE afirma que a decisão ocorre após meses de de tentativas frustradas de diálogo com o governo federal e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pelo sistema.

Os metroviários reivindicam a liberação imediata de recursos para manutenção, modernização da frota e melhoria das condições de trabalho, demandas consideradas urgentes diante da situação precária de composições e estações.

Sucateamento

O Metrô do Recife transporta cerca de 170 mil passageiros diariamente, mas enfrenta falhas constantes, atrasos e risco crescente à segurança de trabalhadores e usuários.

Para Thiago Mendes, vice-presidente do Sindmetro-PE, o sucateamento do metrô é uma decisão política pensada para convencer a população de que a privatização seria a melhor saída.

“A gente avalia que, se não tivéssemos mobilizado a categoria e os movimentos para fazer essa assembleia — que, na verdade, virou um ato —, a governadora Raquel Lyra correria solta para tentar dar uma solução e uma saída política que, na nossa avaliação, não é a melhor para a crise instalada aqui em Pernambuco”, afirma.

A expectativa é de que a greve abra um espaço para diálogo.

“Então, a gente entende que essa movimentação que fizemos vai garantir que possamos apresentar o outro lado da história — que façamos o debate a partir de outra perspectiva, uma perspectiva de classe, da classe trabalhadora, que tem uma outra visão: a de que privatizar não é a solução”, complementa Thiago Mendes.

O sindicato reforça que a situação do transporte sobre trilhos é de sucateamento e insuficiência operacional.

Promessa de campanha

Os metroviários cobram o cumprimento da promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022, quando garantiu que o Metrô do Recife não seria privatizado.

A Fenametro e o Sindmetro-PE realizam campanha de mídia externa para alertar que a privatização levaria ao aumento da tarifa e à piora dos serviços, lembrando o caso de Belo Horizonte, onde a privatização resultou em aumento imediato das passagens e demissões de trabalhadores.

“O presidente precisa nos ouvir e suspender qualquer processo de privatização, garantindo recursos e diálogo para oferecer um metrô público, seguro e eficiente”, afirma Luiz Soares.

Durante a paralisação, equipes de plantão garantirão a segurança das instalações, mantendo o sindicato aberto ao diálogo desde que haja proposta concreta de investimento e valorização do transporte metroviário.

“Não queremos paralisar por vontade própria, mas por necessidade. O metrô é patrimônio do povo pernambucano, e nossa luta é para que ele continue público, seguro e eficiente”, conclui Luiz Soares.

