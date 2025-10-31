fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (31/10 a 02/11)

O céu deve variar entre parcialmente nublado e claro nas diferentes regiões. Na faixa litorânea, há possibilidade de chuvas fracas e passageiras

Por Eduardo Scofi Publicado em 31/10/2025 às 6:59 | Atualizado em 31/10/2025 às 7:01
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

O último fim de semana de outubro será de tempo firme e temperaturas elevadas em todo o estado, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar do predomínio de sol, há registro de baixa umidade no Sertão, o que exige atenção com hidratação e exposição solar prolongada.

Temperaturas

O calor predomina em todo o estado nesta sexta-feira. No Sertão de Pernambuco, as temperaturas variam entre 19 °C e 36 °C, com destaque para Serra Talhada, que volta a liderar as máximas.

No Sertão do São Francisco, onde está Petrolina, os termômetros oscilam de 21 °C a 35 °C. No Agreste, as mínimas ficam em torno de 17 °C e as máximas chegam a 31 °C. Já na Zona da Mata, oscilam entre 21 °C e 32 °C, enquanto o Recife registra variação de 25 °C a 30 °C. 

Leia Também

Tendência de chuva para o fim de semana

A Apac indica pouca probabilidade de chuva para os próximos dias. O tempo segue seco no interior e apenas com chuvas fracas isoladas nas regiões Mata Sul e Metropolitana no sábado (1º).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No domingo (2), o cenário é ainda mais estável, com predomínio de sol e ausência de precipitação significativa em todas as regiões.

Tábua de maré

De acordo com a Apac, a maré em Recife terá altos e baixos acentuados neste fim de semana. Os melhores horários para banho de mar são nas baixas-mares da manhã, entre 4h e 7h, e nas do fim da tarde, entre 16h e 19h, quando a altura da maré fica abaixo de 1 m, garantindo maior faixa de areia e menor correnteza.

No sábado (1º), as marés variam de 1,97 m (alta, às 00h02) a 0,53 m (baixa, às 6h34); no domingo (2), de 2,17 m (alta, à 0h57) a 0,36 m (baixa, às 7h17).

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Previsão do tempo: Pernambuco terá uma quinta-feira (30) seca e quente
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Pernambuco terá uma quinta-feira (30) seca e quente
Engenhos da Mata Sul viram roteiro turístico e prometem movimentar mais de R$ 1 milhão em três anos
Agenda

Engenhos da Mata Sul viram roteiro turístico e prometem movimentar mais de R$ 1 milhão em três anos

Compartilhe

Tags