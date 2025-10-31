Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (31/10 a 02/11)
O céu deve variar entre parcialmente nublado e claro nas diferentes regiões. Na faixa litorânea, há possibilidade de chuvas fracas e passageiras
O último fim de semana de outubro será de tempo firme e temperaturas elevadas em todo o estado, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Apesar do predomínio de sol, há registro de baixa umidade no Sertão, o que exige atenção com hidratação e exposição solar prolongada.
Temperaturas
O calor predomina em todo o estado nesta sexta-feira. No Sertão de Pernambuco, as temperaturas variam entre 19 °C e 36 °C, com destaque para Serra Talhada, que volta a liderar as máximas.
No Sertão do São Francisco, onde está Petrolina, os termômetros oscilam de 21 °C a 35 °C. No Agreste, as mínimas ficam em torno de 17 °C e as máximas chegam a 31 °C. Já na Zona da Mata, oscilam entre 21 °C e 32 °C, enquanto o Recife registra variação de 25 °C a 30 °C.
Tendência de chuva para o fim de semana
A Apac indica pouca probabilidade de chuva para os próximos dias. O tempo segue seco no interior e apenas com chuvas fracas isoladas nas regiões Mata Sul e Metropolitana no sábado (1º).
No domingo (2), o cenário é ainda mais estável, com predomínio de sol e ausência de precipitação significativa em todas as regiões.
Tábua de maré
De acordo com a Apac, a maré em Recife terá altos e baixos acentuados neste fim de semana. Os melhores horários para banho de mar são nas baixas-mares da manhã, entre 4h e 7h, e nas do fim da tarde, entre 16h e 19h, quando a altura da maré fica abaixo de 1 m, garantindo maior faixa de areia e menor correnteza.
No sábado (1º), as marés variam de 1,97 m (alta, às 00h02) a 0,53 m (baixa, às 6h34); no domingo (2), de 2,17 m (alta, à 0h57) a 0,36 m (baixa, às 7h17).