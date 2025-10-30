fechar
Política | Notícia

Governadores anunciam "Consórcio da Paz" em resposta à crise no Rio e criticam PEC do governo federal

Liderados por Tarcísio e Zema, governadores elogiam operação no Rio com 121 mortos e criticam PEC da Segurança de Lula como "intervenção".

Por JC Publicado em 30/10/2025 às 23:04
Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Minas, Romeu Zema (Novo) - Reprodução do Instagram / @ronaldocaiado

Em um movimento político de grande repercussão, sete governadores anunciaram nesta quinta-feira (30) a criação do "Consórcio da Paz", um projeto de integração entre os estados para combater o crime organizado. O anúncio foi feito no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, dois dias após a megaoperação policial que deixou pelo menos 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha.

A reunião contou com a presença dos governadores Cláudio Castro (RJ), Romeu Zema (MG), Jorginho Mello (SC), Eduardo Riedel (MS), Ronaldo Caiado (GO) e da vice-governadora do DF, Celina Leão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou por videoconferência.

Segundo Castro, o objetivo é criar um modelo para "dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado" e permitir a compra consorciada de equipamentos.

Governadores elogiam operação

Durante o encontro, todos os governadores presentes elogiaram os resultados da "Operação Contenção". Romeu Zema (Novo) foi o mais enfático: "As forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram, no meu entender, uma operação que vai fazer parte da segurança pública no Brasil", disse, classificando-a como "a mais bem-sucedida".

A posição contrasta com a de especialistas em segurança e do próprio Ministério dos Direitos Humanos, que classificou a ação como um "fracasso" e cobrou uma perícia independente para apurar denúncias de execuções e tortura.

Críticas à PEC do governo Lula

O encontro também serviu como um palanque para os governadores criticarem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, enviada pelo governo federal ao Congresso. Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a proposta é uma tentativa de intervenção federal.

"Único objetivo do governo federal é tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública. [...] Querem transferir nossa autonomia e transformar em diretriz geral do Ministério da Justiça. É intervenção direta nas polícias dos estados", declarou Caiado.

A criação do consórcio ocorre um dia após o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se reunir com Cláudio Castro e anunciar um escritório emergencial de cooperação federal no Rio.

(Com informações da Agência Brasil).

