fechar
Brasil | Notícia

'Operação foi um fracasso': Ministra contraria Cláudio Castro e pede perícia independente no Rio

Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, se reuniu com familiares de vítimas na Cufa, chamou a ação de "abominável" e criticou a falta de inteligência

Por JC Publicado em 30/10/2025 às 19:38
Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo
Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, classificou como "um fracasso" a megaoperação policial no Rio de Janeiro que deixou ao menos 121 mortos no início desta semana. A declaração, feita nesta quinta-feira (30), contrasta diretamente com a posição do governador Cláudio Castro, que na véspera havia chamado a mesma operação de "sucesso".

A ministra se reuniu por mais de duas horas com familiares das vítimas e lideranças comunitárias na sede da Central Única de Favelas (Cufa), no Complexo da Penha. Após ouvir os relatos, ela afirmou que a ação foi "abominável" e "um horror" por expor inocentes ao risco.

"É inadmissível uma operação para o combate ao crime organizado [...] não usar inteligência para garantir a sua efetividade", criticou a ministra. "Ninguém tem objetivo de matar as pessoas. Se a gente quer combater o crime, temos que começar chegando aonde está o dinheiro."

Perícia Independente e Comissão

A principal demanda apresentada pela comunidade à ministra foi a garantia de uma perícia independente e autônoma para investigar as circunstâncias das mortes, muitas das quais são tratadas pelos moradores como execuções, e não confrontos.

"A gente teve uma demanda da comunidade de estabelecer a perícia independente e autônoma. Nosso Conselho Nacional de Direitos Humanos já nos comunicou sobre isso e estamos trabalhando para que isso se efetive", garantiu Macaé Evaristo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, que também participou do encontro, reforçou a crítica à letalidade da operação, afirmando que "nenhum corpo tombado" deve ser aceitável.

Como resposta às demandas por atendimento psicossocial e alternativas de trabalho para a juventude local, Macaé Evaristo prometeu a criação de uma comissão emergencial envolvendo diversos ministérios, como Saúde, Educação e Assistência Social, para atender às reivindicações das favelas.

(Com informações da Agência Brasil).

Leia também

Integração além da emergência
RIO DE JANEIRO

Integração além da emergência
"Facções se mantêm pela exploração do território", alerta ex-capitão do BOPE após operação policial no Rio
Operação no Rio

"Facções se mantêm pela exploração do território", alerta ex-capitão do BOPE após operação policial no Rio

Compartilhe

Tags