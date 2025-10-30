fechar
Segurança | Notícia

'Situação gravíssima', diz secretário nacional de Segurança Pública dois dias após megaoperação no Rio

Em palestra virtual para promotores, Mário Sarrubbo afirmou que, após operação policial, é preciso devolver cidadania a quem vive em comunidades

Por Raphael Guerra Publicado em 30/10/2025 às 16:36
Cenário de guerra em região da Penha, onde houve megaoperação da policia no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro
Cenário de guerra em região da Penha, onde houve megaoperação da policia no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro - PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

Dois dias após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), com 121 mortos no Rio de Janeiro, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, classificou a situação do País como "gravíssima" e reafirmou que operações policiais em territórios ocupados por facções precisam ser seguidas de ações de cidadania para garantir resultados efetivos no combate à violência. 

"É indispensável olhar para o passado para entender como chegamos até aqui. A situação é gravíssima da segurança pública. E isso tem relação com os abalos políticos das últimas décadas, com a desigualdade no País. As grandes facções criminosas tiveram origem no sistema prisional de São Paulo e Rio. [Presos] entenderam que unidos iriam enriquecer e conseguir vantagens. Hoje [as facções] atuam em quase todo o Brasil, América Latina, países europeus, nos Estados Unidos", afirmou Sarrubbo.

As declarações foram feitas, na tarde desta quinta-feira (30), durante palestra virtual dentro da programação do 2º Congresso de Defesa da Integridade, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no Recife. A reportagem do Jornal do Commercio acompanhou o evento. Inicialmente, estava prevista a vinda do gestor à capital pernambucana, mas houve um imprevisto com a companhia aérea antes do voo.

O secretário nacional de Segurança Pública destacou que as facções se fortaleceram sobretudo por conta das más gestões no campo da segurança pública. "Estados que não tinham a presença do crime organizado não se preocuparam", citou. 

"A segurança pública é o maior desafio do Brasil hoje. Todos querem cuidar da segurança em primeiro lugar. (...) Mas segurança não envolve só uma polícia forte, um Ministério Público forte, mas também a consciência social. É dever de cada um de nós."

O secretário reforçou que é preciso integração para combater o crime organizado. E que isso será possível com um "olhar para o campo da integridade para os agentes públicos, para o sistema prisional e para a cidadania".

OPERAÇÕES POLICIAIS NÃO SÃO SUFICIENTES, AVALIA SECRETÁRIO

Sem citar o caso do Rio, Sarrubbo reforçou que apenas operações policiais em territórios ocupados por organizações criminosas não são suficientes para impedir o avanço da violência.

"É preciso olhar o depois dessas operações policiais, devolver a cidadania para essas pessoas das comunidades", afirmou.

Desde o ano passado, quando assumiu a pasta nacional de Segurança Pública, Mário tem destacado que está em desenvolvimento um projeto-piloto de retomada de territórios no País. Mas que isso só pode ocorrer em parcerias com estados e municípios, oferecendo serviços que evitem o retorno dos cidadãos à vulnerabilidade. A promessa era começar por uma localidade do Nordeste. 

DIVULGAÇÃO/ MP-SP
"A segurança pública é o maior desafio do Brasil hoje. Todos querem cuidar da segurança em primeiro lugar", afirma Mário Sarrubbo - DIVULGAÇÃO/ MP-SP

O gestor elogiou o modelo do Compaz (Centro Comunitário da Paz), equipamento público criado pela Prefeitura do Recife e que tem como foco a cidadania, com atividades educativas, esportivas, mediação de conflitos, aulas de empreendedorismo, entre outros. As unidades estão instaladas em locais considerados mais violentos. 

Inspirado no Compaz, o governo federal anunciou a criação de Centros Comunitários pela Vida (Convives), conforme reforçou o secretário nacional na apresentação desta quinta-feira.

 

