A Ibéria confirma o voo Recife-Madri em dezembro

João Alberto traz os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

A Ibéria vai realizar um grande evento no Recife para assinalar, no dia 13 de dezembro, o voo inaugural da rota Recife-Madri, com três frequências semanais. Será a primeira rota da empresa espanhola a usar seu novo avião, o Airbus 321-XLR, com 182 lugares, sendo 14 poltronas na classe executiva e 168 na econômica.

Toni Sando, presidente da "Unedestinos", ladeado por Hellen Lopes e Carolina Oliveira, do Recife Convention Bureau, em evento ontem no Gabinete Português de Leitura - Arquivo Pessoal

GRANDE ROMEU

Grande figura da ortopedia brasileira e uma das figuras mais queridas do Recife, Romeu Krause reunirá seus muitos amigos hoje, a partir das 17h, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, para o lançamento da sua biografia “Desafios e Superação'', assinada por Beto Lago. É o grande evento desta quinta-feira no Recife.

NA CHINA

O vereador do Recife Rinaldo Júnior seguiu ontem para a China, integrando comitiva do PSB, PCdoB, PT e PSOL convidado pelo governo chinês.

REPOSICIONAMENTO

Com mais de 50 anos de atuação, o Jairo Aquino Advocacia apresenta sua nova identidade visual nesta quinta, às 16h, no JCPM Trade Center. A reformulação reflete o crescimento e a consolidação do escritório no mercado jurídico.

André Saburó, sua esposa Katarina e Renata Cavalcanti, no seu restaurante no Terraço Gourmet, que inaugura hoje, no Shopping Recife - Arquivo Pessoal

NO FREGE

O produtor cultural Paulo Braz reúne amigos hoje, na sua casa de eventos Frege, no Recife Antigo, para lançar a segunda edição do seu livro “Meu Peito é Feito de Festa”. A nova edição traz um capítulo inédito sobre a criação do local do evento.

HERDEIRO

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, e o vereador Felipe Nascimento anunciaram gravidez do segundo filho. Os dois são pais de Heitor.

NATAL

A superintendência do Shopping Tacaruna reúne formadores de opinião em almoço, hoje, no “Bode do Nô”, para apresentar as atrações da programação natalina.

NO MUNDO

Grandes jornais internacionais como “The Guardian”, “Financial Times” e “The New York Times” noticiaram a grande tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, com destaque para a foto chocante de uma fileira de corpos de mortos colocados numa rua.

Ana Paula Bernardes, na comemoração do seu aniversário, no final de semana - Gleyson Ramos

FORÇA NA INTERNET

Nos seis meses recentes, os vídeos do vereador Eduardo Moura postados nas redes sociais atingiram a impressionante marca de 62 milhões de visualizações.

COMENDA

A Ouvidoria do TJPE entregou ontem a Medalha do Mérito Judiciário Desembargadora Caúla Reis aos desembargadores eméritos Eloy D’Almeida Lins, Eduardo Paurá Peres, Gustavo Lima, Francisco Tenório dos Santos e Eurico de Barros Correia.

PRONUNCIAMENTO

O Papa Leão XIV reconheceu a existência de desentendimentos entre a Igreja Católica e comunidades judaicas devido à guerra em Gaza. Também reafirmou a condenação do antissemitismo e destacou o compromisso da Igreja em combatê-lo.

SÉRIE

Estreou na Netflix a série “Os Donos do Jogo” sobre quatro famílias que buscam o controle do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. O enredo permeia a disputa de poder da máfia, controle territorial e econômico, além do crime que envolve os jogos de azar.