Força-tarefa no IML: mais da metade dos mortos em operação no Rio foram identificados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Defensoria Pública do Rio montou uma estrutura Detran para o atendimento aos familiares dos mortos. Foram atendidas 106 famílias

Clique aqui e escute a matéria

Mais da metade dos corpos dos 121 mortos na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha contra integrantes do Comando Vermelho já foram identificados e começam a ser liberados aos familiares.

O governo do Rio montou uma força-tarefa no Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto, na região central do Rio, para a necrópsia dos homens que morreram durante a Operação Contenção.

De acordo com o governo do Estado, o IML está sendo utilizado exclusivamente para a necrópsia dos corpos da megaoperação. A entrada é restrita aos agentes da Polícia Civil e promotores do Ministério Público. O atendimento às famílias dos mortos está sendo feito no prédio do Detran, que fica ao lado do IML.

Os corpos de casos que não são relacionados à operação estão sendo levados para o IML de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Sobre a força-tarefa

A Defensoria Pública do Rio montou uma estrutura no estacionamento do Detran para o atendimento aos familiares dos mortos. A entidade atendeu, nesta quarta-feira (29), 106 famílias.

A Defensoria dividiu as equipes da força-tarefa entre o Complexo da Penha, estacionamento do Detran, IML e o Hospital Getúlio Vargas.

Foram realizados o acolhimento inicial das famílias e o atendimento jurídico para os casos de privação de liberdade ou apreensão, obtenção de documento das pessoas mortas, auxílio para a gratuidade de sepultamento e alvará para translado das pessoas mortas para outros estados.

Identificação dos corpos

De acordo com a Defensora Pública Mirela Assad, da Coordenação Geral de Programas Institucionais (Cogpi), a falta de familiares de parte dos mortos dificulta a identificação dos corpos.

Uma equipe de 40 pessoas da Defensoria Pública do Rio atuam no IML. Os familiares são cadastrados pelo órgão e continuarão a receber assistência da Defensoria, como atendimento psicológico e jurídico.

A Defensora Pública conta que tiveram casos de pessoas mortas que tinham origem de outros Estados, o órgão auxiliou os familiares com o alvará judicial necessário para o translado.

"Nós atendemos ao todo 106 famílias. Algumas buscavam a obtenção de documentação da pessoa obituada, de forma a possibilitar sua identificação civil. Outras já estavam com a identificação concluída, mas precisavam de auxílio para a gratuidade de sepultamento, e elaboramos ofícios para as concessionárias competentes."

Uma comitiva do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) acompanha o trabalho de identificação dos corpos.

O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, afirmou durante coletiva de imprensa, que três médicos legistas e um promotor fazem uma necropsia independente para apurar eventuais abusos e ilegalidades na operação.

"Três peritos legistas e um promotor de Justiça estão acompanhando todas as necropsias, com o uso de um scanner de alta precisão que permite radiografias completas dos corpos, tecnologia essencial para compreender a dinâmica dos confrontos e para a produção de provas", afirmou o PGJ.

A operação

A operação de terça-feira (28) foi a mais letal já registrada no Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa após os confrontos, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que as únicas vítimas foram os quatro policiais mortos na ação'.

Durante a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira (29), moradores do Complexo da Penha levaram ao menos 60 corpos à Praça São Lucas, segundo relatos locais.

No início da tarde, todos os corpos tinham sido encaminhados IML. De acordo com o último balanço do governo estadual, 121 pessoas moreram, enquanto a Defensoria Pública contabiliza 132 vítimas.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC