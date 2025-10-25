Trem do Metrô do Recife pega fogo durante trajeto neste sábado (25)
De acordo com a CBTU, nenhum passageiro ficou ferido; Corpo de Bombeiros conta com cinco viaturas na ocorrência, que está em andamento
Um trem da Linha Centro do Metrô do Recife pegou fogo na tarde deste sábado (25). De acordo com informações preliminares da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), nenhum passageiro ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.
O trem estaria próximo da estação Alto do Céu, localizada no município de Jaboatão dos Guararapes.
O Corpo de Bombeiros de Pernambuco confirmou ter sido acionado para atender a uma "ocorrência de incêndio em composição ferroviária".
A corporação informou que cinco viaturas foram enviadas ao local e que, até o momento, não há registro de vítimas. "Ocorrência em andamento", acrescentou a nota oficial.
Sem previsão de retomada
Segundo a CBTU, não há previsão para a retomada da operação neste sábado. A empresa pública comunicou que está preparando uma nota detalhada sobre o incidente.
Nas redes sociais, circulam imagens que mostram o trem parado nos trilhos, envolto pelas chamas, enquanto uma densa fumaça se espalha pela área. É possível ver a composição do trem totalmente destruída. Confira:
