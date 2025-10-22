fechar
Brasil | Notícia

Justiça absolve sete acusados de incêndio e mortes no Ninho do Urubu

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro havia pedido, em maio deste ano, a condenação de todos os acusados após ouvir mais de 40 testemunhas

Por Agência Brasil Publicado em 22/10/2025 às 18:01
O inc&ecirc;ndio aconteceu em fevereiro de 2019, nos conteineres usados como alojamento para as categorias de base do clube. Vinte e seis atletas dormiam quando o fogo come&ccedil;ou num aparelho de ar condicionado
O incêndio aconteceu em fevereiro de 2019, nos conteineres usados como alojamento para as categorias de base do clube. Vinte e seis atletas dormiam quando o fogo começou num aparelho de ar condicionado - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Quase sete anos depois do incêndio no Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Justiça absolveu os sete acusados, que respondiam pelos crimes de incêndio culposo e lesão grave. Dez adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, morreram e três ficaram feridos.

A decisão, da 36ª Vara Criminal da Capital ainda cabe recurso. O juiz Tiago Fernandes Barros considerou a ação improcedente.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro havia pedido, em maio deste ano, a condenação de todos os acusados após ouvir mais de 40 testemunhas.

O incêndio aconteceu em fevereiro de 2019, nos conteiners usados como alojamento para as categorias de base do clube. Vinte e seis atletas dormiam quando o fogo começou num aparelho de ar condicionado.

Réus

Entre os réus, estão dois diretores do Flamengo, dois engenheiros responsáveis pelas partes técnicas dos conteiners, e sócios da empresa de refrigeração que realizava manutenção nos aparelhos de ar condicionado.

Antes da decisão anunciada agora, já havia sido extinto o processo contra o então presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Outros três acusados já tinham sido absolvidos.

As famílias dos 10 adolescentes mortos receberam indenização do Flamengo.

Clube

Em setembro, a 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou, por unanimidade, recurso do Clube de Regatas do Flamengo para incluir a empresa NHJ do Brasil no processo que trata das indenizações às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, que causou a morte de dez jovens do time de base em 2019.

A relatora do caso, desembargadora Sirley Abreu Biondi, manteve a decisão da primeira instância, ressaltando que "a manobra jurídica pretendida pelo Flamengo buscava apenas transferir a responsabilidade para terceiros, o que é vedado pela jurisprudência".

 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Caso Esther: Revolta não é só pela morte de uma criança, mas contra uma Justiça muitas vezes lenta e até falha
ANÁLISE

Caso Esther: Revolta não é só pela morte de uma criança, mas contra uma Justiça muitas vezes lenta e até falha
TJPE inaugura nova Casa de Justiça e Cidadania no Recife, em parceria com a Unipesu/Farec
TJPE

TJPE inaugura nova Casa de Justiça e Cidadania no Recife, em parceria com a Unipesu/Farec

Compartilhe

Tags