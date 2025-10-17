TJPE inaugura nova Casa de Justiça e Cidadania no Recife, em parceria com a Unipesu/Farec

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A nova sede, instalada no Centro Universitário Unipesu/Farec, localizado no bairro da Boa Vista, reforça o compromisso do Judiciário pernambucano

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), inaugurou, na última quinta-feira (16), mais uma unidade do programa Casas de Justiça e Cidadania (CJC).

A nova sede, instalada no Centro Universitário Unipesu/Farec, localizado no bairro da Boa Vista, no Recife, reforça o compromisso do Judiciário pernambucano com o fortalecimento do acesso à Justiça, da cultura da conciliação e da cidadania.

Leia Também Prefeitura do Recife inaugura primeiro Arrecifes da Cidadania na Comunidade do Bem, com foco em inclusão social e digital

Serviços oferecidos

A Casa de Justiça e Cidadania Unipesu/Farec oferecerá à população atendimentos jurídicos, sociais e psicológicos, além de sessões de conciliação em temas de natureza familiar, orientações sobre benefícios sociais e atividades educativas nas áreas de cidadania, saúde e direitos humanos.

O espaço contará com a participação de alunos e professores da instituição de ensino, sob supervisão de profissionais e servidores do TJPE.

Durante a cerimônia, a juíza coordenadora setorial das Casas de Justiça e Cidadania, Ana Carolina Avellar, destacou o papel do programa na democratização do acesso à Justiça e no acolhimento da população. “Se nós estamos hoje inaugurando a 43ª Casa de Justiça e Cidadania do Estado de Pernambuco, vocês já podem imaginar que isso é um exemplo de sucesso dentro e fora do Judiciário. A Casa de Justiça é uma porta de entrada mais simples, direta e acolhedora para quem tem fome e sede de justiça. O nome é muito significativo: queremos que as pessoas se sintam em casa, porque não há lugar melhor para buscar cuidado, escuta e amparo”, afirmou.

A magistrada também ressaltou o caráter humano e educativo das unidades. “Esse é um espaço de aprendizado mútuo, tanto para os estudantes quanto para os profissionais. Todos os dias, cada atendimento é uma nova lição de empatia, serviço e solidariedade”, completou.

A coordenadora da Casa de Justiça da Unipesu/Farec, Fabíola Maciel, celebrou a implantação da unidade e o significado social do novo espaço. “É muito honroso estarmos nesse espaço, um espaço que vai falar de Justiça e de cidadania. É um lugar para falar de gente, de cuidado, de compromisso. A Casa de Justiça é um ambiente pautado na escuta e no acolhimento, onde o diálogo e o respeito são os principais instrumentos de transformação”, destacou.

Representando o corpo docente da instituição, o coordenador do curso de Direito da Unipesu/Farec, Otávio dos Santos, agradeceu ao TJPE, em nome do desembargador Erik Simões, pelo apoio e parceria que possibilitaram a instalação da Casa.

“Nessa implantação, conseguimos levar de fato serviços para a comunidade. A Casa de Justiça e Cidadania é, para mim, a casa do povo. Tive a oportunidade de atuar na unidade do Coque e vivi uma das maiores experiências da minha vida. Cresci como profissional e como pessoa. Hoje, fico feliz e realizado por ver nossos alunos e professores participando desse projeto, que integra o Direito, a Psicologia e a Assistência Social em prol da cidadania”, afirmou.

A coordenadora geral da Unipesu/Farec, Amanda Ubiratá, ressaltou a importância da parceria e o impacto positivo para a formação acadêmica dos estudantes. “Essa inauguração é mais uma celebração, mais uma conquista para os nossos alunos, para a instituição e para a comunidade. Agradeço a todos os professores envolvidos nesse processo. Tenho certeza de que os estudantes aprenderão muito com as experiências e causas que serão acompanhadas aqui”, declarou.

A diretora executiva do Nupemec, Tarciana Chalegre, também destacou o papel das Casas de Justiça e Cidadania como instrumentos de inclusão e pacificação social. “Esses espaços representam a porta de entrada do cidadão ao Poder Judiciário e fortalecem o diálogo e a empatia nas relações sociais. A presença das universidades como parceiras é fundamental para unir conhecimento, prática e sensibilidade social”, afirmou.

Com a inauguração, Pernambuco passa a contar com 44 Casas de Justiça e Cidadania em funcionamento, ampliando o alcance de um dos programas de maior impacto social do TJPE. As unidades se consolidam como referência nacional na promoção de uma Justiça mais próxima, acessível e comprometida com o bem-estar coletivo.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

