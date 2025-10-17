Prefeitura do Recife inaugura primeiro Arrecifes da Cidadania na Comunidade do Bem, com foco em inclusão social e digital
Primeiro Arrecifes da Cidadania, na Comunidade do Bem, reúne serviços de assistência social, cursos de qualificação e ações de inclusão digital
A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta sexta-feira (17), o primeiro Arrecifes da Cidadania, equipamento voltado à oferta de serviços sociais e de capacitação profissional. O espaço fica na Comunidade do Bem, na Imbiribeira, e integra um conjunto de intervenções previstas para a área, nas áreas de infraestrutura, saúde e habitação.
Com investimento de R$ 3,4 milhões, o Arrecifes foi construído por meio do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar). A unidade reúne serviços de assistência social, como atendimento psicossocial, cadastramento no CadÚnico, orientação jurídica e cursos de qualificação e inclusão digital.
Durante a inauguração, o prefeito João Campos (PSB) afirmou que o espaço simboliza uma nova etapa na política de assistência social do município.
“Esta unidade do Arrecifes é a primeira do Recife e do Brasil. Esse é um marco histórico não só para a nossa cidade, mas para a assistência social no país. Acredito que, em qualquer decisão pública, as pessoas devem estar sempre no centro das decisões. E é por isso que trouxemos esse equipamento para cá — mais do que uma estrutura, ele representa uma ferramenta de transformação”, disse.
O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com equipe de 24 profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos e educadores. A gestão será da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, com apoio de outras pastas municipais.
Além dos serviços de assistência, o Arrecifes abriga o quarto ponto de leitura da rede Bibliotecas pela Paz, iniciativa ligada ao programa Recife Cidade Leitora, que reúne cerca de 600 títulos entre livros, revistas e obras em Braille.
Na Comunidade do Bem, a Prefeitura também executa obras de urbanização e infraestrutura, com investimento de R$ 34 milhões, que incluem pavimentação e drenagem de ruas, redes de água e esgoto, e melhorias no sistema viário.
Outros equipamentos vêm sendo implantados na localidade. Um deles é a Unidade de Saúde da Família (USF), construída com recursos de R$ 10,2 milhões, e que deve realizar cerca de 26 mil atendimentos por ano, segundo a gestão municipal.
Também estão em construção dois conjuntos habitacionais, com 336 apartamentos e investimento total de R$ 59,4 milhões, em parceria com o Governo Federal. As unidades terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda, além de centro comunitário, áreas verdes e sistema de energia solar.
O conjunto de ações inclui ainda a construção de uma creche e a implantação de um parque linear às margens do rio Jordão, voltado à proteção da área contra alagamentos e à criação de espaços públicos de lazer.