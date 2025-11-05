fechar
Greve Metrô do Recife: Após três dias de paralisação, Metrô do Recife deve voltar a operar nesta quinta (6)

Acordo mediado pelo TRT-6 entre o SindMetro e a CBTU será analisado e votado pelos metroviários em assembleia que acontece às 18h desta quarta (5)

Por Roberta Soares Publicado em 05/11/2025 às 11:56 | Atualizado em 05/11/2025 às 12:00
A crise financeira do Metrô do Recife perdura há pelo menos uma década, sendo mais grave nos últimos cinco/seis anos - ROBERTO MARTINS/JC IMAGEM

Os metroviários decidem nesta quarta-feira, às 18h, em assembleia da categoria, no Centro do Recife, se encerram ou não a greve do metrô, que chegou ao terceiro dia prejudicando diretamente 170 mil passageiros das Linhas Centro, Sul e Diesel do sistema na Região Metropolitana do Recife.

A assembleia acontece nas imediações do Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, em Santo Amaro, após uma passeata que a categoria vai realizar a partir das 14h, com saída da Estação Recife do metrô, no bairro de São José, no Centro.

Em reunião de conciliação na tarde da quarta-feira (4), metroviários e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) chegaram a um acordo mediados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), mas o entendimento precisa ser validado pela categoria em assembleia.

A proposta apresentada pelo TRT-6, tendo à frente o desembargador Eduardo Pugliesi, vice-presidente do Tribunal, foi de que os metroviários retornariam ao trabalho a partir desta quinta-feira (6), enquanto a CBTU analisaria, no prazo de 30 dias, o plano emergencial de recuperação do metrô, já produzido pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SindMetro-PE).

Em seguida, a Companhia apresentaria uma resposta concreta às demandas relativas aos pontos mais urgentes e precários do sistema metroviário levantados pelo SindMetro.

PLANO EMERGENCIAL PARA AJUDAR O METRÔ DO RECIFE

Fogo no Metrô do Recife no fim de outubro expôs risco iminente a que passageiros e metroviários estão sujeitos devido ao sucateamento crônico do sistema - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO
Passageiros enfrentam terceiro dia de greve do Metrô do Recife na RMR - ROBERTO MARTINS/JC IMAGEM

Esse plano de recuperação emergencial também seria apresentado à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que prometeu ser parte da solução da crise financeira do sistema metroferroviário e vem cobrando do governo federal a antecipação de recursos - R$ 1 bilhão - para o metrô, independentemente de ele vir a ser ou não concedido à iniciativa privada.

O desembargador Eduardo Pugliesi, inclusive, se comprometeu a mediar o cumprimento do prazo do plano emergencial junto à CBTU. E que, sendo aceita a proposta de fim da paralisação, seria garantido o abono dos três dias de greve. O TRT-6 recomendou que a greve seja finalizada.

Embora o acordo final não tenha sido fechado na hora, devido à necessidade de o sindicato ouvir a categoria em assembleia, o desembargador expressou grande confiança no resultado, informando que o Tribunal e o Ministério Público do Trabalho apresentaram uma proposta racional.

METROVIÁRIOS VÃO DECIDIR

Roberta Soares/JC
Metrô do Recife: Maquinista que salvou passageiros de incêndio relembra momentos de pânico e alerta para risco iminente com sucateamento - Roberta Soares/JC

A expectativa é de que os metroviários aprovem o fim do movimento, já que o TRT-6 assumiu o compromisso de fazer a mediação junto à CBTU para que algum recurso ou solução sejam apresentados pelo governo federal.

“Apresentamos ao tribunal e à CBTU um diagnóstico real e detalhado: o sistema do metrô carece de manutenção urgente, os equipamentos estão desgastados, a segurança dos trabalhadores e usuários está em risco. Esperamos agora uma resposta concreta em 30 dias — e não aceitamos protelações. Até lá, nossa assembleia decidirá os próximos passos da greve”, afirmou Luiz Soares, presidente do SindMetro-PE.

A crise financeira do Metrô do Recife perdura há pelo menos uma década, sendo mais grave nos últimos cinco/seis anos. O sistema sobrevive com praticamente 50% do orçamento que precisaria apenas para as despesas de operação, sem considerar investimentos. No dia 25/10, a crise ficou ainda mais evidente com um incêndio em um dos poucos trens da Linha Centro com mais de 50 passageiros. Um episódio que, por sorte e graças à agilidade do maquinista, não resultou em feridos ou até mesmo mortos.

