Transporte por moto: Colisões com motos de aplicativo, como Uber e 99 Moto, deixam um morto e três feridos no Recife
Mais uma vez, os casos aconteceram em vias de tráfego intenso, como a BR-232 e o Complexo de Salgadinho. Vítimas estavam no serviço de Uber e 99 Moto
O transporte de passageiros com motos via aplicativo, como Uber e 99 Moto, voltou a fazer vítimas no Recife e, mais uma vez, em rodovias e vias de tráfego pesado e intenso que cortam a capital, como a BR-232 e o Complexo de Salgadinho. Um dos motoqueiros morreu, o segundo ficou ferido, juntamente com duas passageiras que estavam na garupa das motocicletas.
O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB) mais grave aconteceu na BR-232, nas imediações do 4º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), no Curado, Zona Oeste do Recife. Por volta das 8h30, uma colisão envolvendo três veículos e uma motocicleta aconteceu no km 6,7 da rodovia, envolvendo três veículos e uma motocicleta.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho passa por obras, o que fez com que os veículos reduzissem a velocidade no sentido capital-interior. O condutor da motocicleta, que seguia no mesmo sentido de deslocamento, não teria conseguido frear a tempo e terminou colidindo na traseira de um dos automóveis.
Com o impacto, o condutor da moto, de 50 anos, morreu ainda no local da colisão, enquanto a passageira, de 51 anos, foi socorrida para o Hospital Otávio de Freitas. A informação de que as vítimas eram condutores e passageiros do serviço de Uber e 99 Moto foi confirmada pela PRF.
COLISÃO ENTRE MOTO APP E BRT DEIXA DOIS FERIDOS
Também na manhã desta quarta, dois ocupantes de um moto app ficaram feridos após o condutor da motocicleta perder o controle do veículo e colidir contra um veículo BRT. A colisão aconteceu no Complexo de Salgadinho, próximo ao Parque Memorial Arcoverde, entre os municípios do Recife e Olinda.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o condutor da motocicleta, de 57 anos, foi socorrido por uma viatura de resgate da corporação para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Por sorte, o motoqueiro estava consciente e orientado no momento do atendimento.
A segunda vítima, uma mulher de 57 anos, recebeu atendimento do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e em seguida foi encaminhada pela equipe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Igarassu.
Segundo o Consórcio Conorte, que opera o BRT envolvido na colisão, o motorista do ônibus relatou que trafegava na Avenida Olinda, sentido Paulista, pela faixa da direita, quando o condutor da moto se distraiu e acertou a lateral do coletivo que fazia a linha 1076 (TI Pelópidas/PCR (Parador).
A informação de que as vítimas eram condutores e passageiros do serviço de Uber e 99 Moto foi confirmada pelo Conorte.
EXPLOSÃO DE SINISTROS COM MOTO APPS
A vulnerabilidade das motocicletas, acentuada pela explosão de serviços de transporte por aplicativo, como Uber e 99 Moto, não para de causar vítimas fatais no Grande Recife, concentrando os sinistros de trânsito em vias de tráfego pesado e intenso, como a BR-101. Em um intervalo de menos de um mês, a rodovia registrou a morte de condutores, passageiros de aplicativo e pedestres na mesma região.
Na noite da última segunda-feira, 27 de outubro, por volta das 19h30, um condutor de moto app se envolveu em um atropelamento no Km 76 da BR-101, no bairro do Ibura, periferia do Recife. O sinistro de trânsito ocorreu na pista oeste, sentido Recife-Jaboatão dos Guararapes.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre atingido morreu instantaneamente no local do incidente. O condutor da motocicleta e a passageira ficaram feridos e foram socorridos, sendo levados para o Hospital da Restauração (HR).
A tragédia se estendeu para o dia seguinte (terça-feira, 28), quando o HR confirmou o óbito do motoqueiro. A PRF verificou que o condutor estava trabalhando por aplicativo e em viagem no momento do sinistro. A passageira, apesar de internada, permanecia consciente e orientada.
ADOLESCENTE MORRE APÓS QUEDA E ATROPELAMENTO
No início de outubro, um adolescente de apenas 17 anos, que era passageiro de um aplicativo de transporte com motos, morreu também na BR-101. O sinistro também aconteceu à noite, por volta das 19h. Na ocasião, o condutor da moto perdeu o controle do veículo, levando à queda. O passageiro, o adolescente de 17 anos, foi atropelado por um caminhão e morreu no local na hora. O condutor da motocicleta não sofreu ferimentos.
À PRF, o condutor da moto app confirmou que estava utilizando o corredor entre dois caminhões no momento do sinistro. Essa ação de transitar no corredor entre veículos evidencia a imprudência na condução da moto. A suspeita levantada foi de que a motocicleta que transportava a vítima possa ter tocado o pneu de uma segunda moto que seguia à frente, o que teria provocado a queda do veículo.