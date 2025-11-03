Greve Metrô do Recife: TRT tenta reunião entre CBTU e metroviários para encerrar greve do metrô no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aproximadamente 160 mil pessoas utilizam as Linhas Centro, Sul e Diesel do metrô diariamente e ficaram sem o sistema metropolitano nesta segunda-feira

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) vai tentar encerrar a greve dos metroviários, deflagrada às 5h desta segunda-feira (3/11), na Região Metropolitana do Recife. O Tribunal realizará uma reunião de mediação pré-processual, provavelmente nesta terça-feira (4), com os metroviários e a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos).

A reunião de mediação pré-processual é uma tentativa de resolver conflitos de forma amigável e consensual antes do início de um processo judicial. “O TRT-6 está atento ao movimento e chamou uma reunião entre as partes para tentar uma solução amigável. Está vendo a agenda das partes envolvidas para definir o horário”, afirmou o Tribunal.

Quem está à frente da tentativa de negociação é o desembargador Eduardo Pugliesi, vice-presidente do TRT-6, que tem a função de coordenar ações de conciliação no Tribunal. O desembargador, inclusive, comandou a conciliação que encerrou a greve da compesa e a que evitou o dissídio e a greve dos médicos, em setembro deste ano.

A principal reivindicação dos metroviários é a liberação imediata de recursos vitais para a modernização da frota, a manutenção da estrutura e a melhoria das condições de trabalho. O Metrô do Recife, que atende cerca de 170 mil passageiros diariamente, opera sob um risco crescente à segurança dos trabalhadores e usuários, enfrentando falhas constantes e atrasos.

A paralisação acontece após um incêndio em um dos trens, que por sorte e graças à agilidade do maquinista, não fez vítimas. Com ajuda do metroviário, da comunidade onde o incêndio começou e dos ambulantes que viajavam, todos os passageiros conseguiram ser retirados do vagão, parcialmente incendiado e inutilizado.

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SindMetro-PE) afirma que a decisão de greve foi tomada após meses de tentativas frustradas de diálogo com o governo federal e a CBTU, responsável pela gestão do metrô, para discutir investimentos e a não realização da concessão pública do sistema.

GREVE DO METRÔ FECHA TODAS AS 37 ESTAÇÕES DO GRANDE RECIFE

Filas longas e movimento intenso no Terminal de Camaragibe após paralisação do Metrô do Recife. Sistema de transporte sobre trilhos do Grande Recife acumula problemas de paralisações provocadas pela falta de recursos para a operação - Sidney Lucena / JC imagem

Todas as 37 estações do Metrô do Recife amanheceram e seguem fechadas nesta segunda-feira com a greve dos metroviários. Aproximadamente 160 mil pessoas estão sendo prejudicadas diariamente na Região Metropolitana do Recife.

Houve um reforço da frota de ônibus, mas que não foi suficiente para suprir a demanda e a agilidade do metrô. “Quem mais sofre são os passageiros que residem em Jaboatão dos Guararapes, como é o meu caso. Mesmo com o metrô ruim, lento, demorado e quente, a viagem é bem mais rápida. Os ônibus enfrentam muito trânsito e estão superlotados. Sem falar que ainda temos que ficar parando em terminais integrados”, lamentou a diarista Maria Cecília da Silva, que saiu de Jaboatão Centro para Boa Viagem e nesta segunda levou mais de uma hora para fazer o deslocamento que faz em 30 minutos com o metrô.

O esquema foi montado pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) para tentar reduzir os impactos da greve. Principalmente na integração temporal entre os modais (ônibus/metrô e metrô/ônibus), que exige o limite máximo de 2h para ser validada.

O CTM reforçou a operação e ativou três linhas emergenciais, totalizando 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas que operam paralelas aos corredores das linhas Centro e Sul do Metrô.

As linhas ativadas são:

238-TI Jaboatão/TI Barro

858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro

2481-TI Camaragibe/TI TIP)

No primeiro dia de manifestação, o presidente do SindMetro, Luiz Soares, chegou a ser detido e levado para uma viatura da Polícia Militar, quando fazia manifestações no CMC do metrô (Centro de Manutenção de Cavaleiro), em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, mas foi liberado logo em seguida pelos PMs, sem ir para a delegacia.

Uma caminhada programada pelos metroviários para as 10h, a partir da Estação Recife do metrô, no Centro da capital, foi cancelada e depois reprogramada para o início da tarde desta segunda.



RAMAL DA LINHA CENTRO FICOU UMA SEMANA PARALISADO APÓS INCÊNDIO

Fogo no Metrô do Recife expôs risco iminente a que passageiros e metroviários estão sujeitos devido ao sucateamento crônico do sistema - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

Devido ao incêndio em um dos trens da Linha Centro, o Ramal Camaragibe ficou paralisado por uma semana, reabrindo somente na manhã do sábado (1). O vagão pegou fogo devido a um curto-circuito próximo à Estação Alto do Céu.

A suspensão da operação do Ramal Camaragibe da Linha Centro provocou o fechamento de cinco estações (Camaragibe, Cosme e Damião, Rodoviária, Curado e Alto do Céu), sobrecarregou o transporte público, deixando terminais integrados lotados e resultando em longas esperas e ônibus superlotados.