Colisões e quedas com motocicletas disparam em Pernambuco. São mais de 16 mil casos em oito meses de 2025
Unidades Sentinelas da SES registraram mais de 30 mil notificações de vítimas de sinistros de trânsito entre janeiro e agosto de 2025
Os registros de sinistros de trânsito com motocicletas seguem impactando significativamente os atendimentos nas Unidades Sentinela de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (Usiatt) em Pernambuco. O monitoramento, realizado pelo Sistema de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (Sinatt) da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), aponta volumes elevados de casos de vítimas das motos ao longo dos primeiros oito meses de 2025 (entre janeiro e agosto).
No mês de janeiro, foram notificados 3.200 atendimentos a vítimas das motocicletas - não apenas condutores, mas depois dos aplicativos de transporte com motos, como Uber e 99 Moto, também passageiros -, seguidos por 1.970 em fevereiro e 1.986 em março. Embora o mês de abril tenha registrado uma queda para 1.271 casos, o pico de atendimentos ocorreu em maio, com 4.271 vítimas dos sinistros com motos no Estado.
Os meses seguintes mantiveram a alta incidência: 1.867 casos em junho, 1.251 em julho e 1.106 em agosto. É importante notar que o meio de locomoção das vítimas no momento dos sinistros inclui motocicletas por aplicativo - como Uber e 99 Moto -, além de condutores e passageiros de motocicletas e bicicletas. E que os dados têm como referência as 18 Unidades Sentinela do Estado.
As notificações gerais de vítimas de Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) - denominação dada pela saúde, embora o termo correto, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), agora seja sinistro de trânsito - nas 18 Usiatts totalizaram 30.065 casos no período de janeiro a agosto de 2025, com os números mensais variando de 3.150 a 4.106 notificações. Esta análise exclui 1.960 casos que ocorreram fora do Estado de Pernambuco.
FRATURAS SÃO AS LESÕES MAIS COMUNS ENTRE AS VÍTIMAS
A análise da natureza da lesão nas vítimas atendidas nas Usiatts revela que a fratura foi a lesão mais comum, somando 32,3% dos casos. Outras lesões registradas incluem corte/laceração (13,2%), politraumatismo (9,1%), torção/luxação (8,5%) e traumatismo cranioencefálico (5,8%). A categoria "outras", que inclui queimadura, amputação traumática e lesões de órgãos internos, correspondeu a 2,7% dos registros.
Quanto ao perfil racial, a maioria das vítimas notificadas é de cor/raça parda (56,5%), seguida por ignorado (20,6%) e branca (8,1%).
A evolução clínica das vítimas em até 72 horas após o atendimento demonstra que a maioria (81,6%) recebeu alta Hospitalar. Mas 10,5% dos pacientes necessitaram de internação hospitalar, enquanto 5,1% tiveram alta com encaminhamento ambulatorial. Os casos de óbito representaram 0,9% do total, e 1,7% das vítimas foram transferidas para outra unidade de saúde.
As 18 Unidades Sentinela que fornecem estas informações incluem os maiores hospitais de Pernambuco, como o Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Miguel Arraes, Hospital Eduardo Campos e o Hospital João Murilo de Oliveira, entre outros. As notificações consideram, entre os meios de locomoção, automóveis, ônibus/similar, ambulância/SAMU/resgate, e veículo pesado. Os dados foram captados em 08/09/2025.
MAIS DE 77% DAS OCORRÊNCIAS DO SAMU ENVOLVEM SINISTROS COM MOTOS NO GRANDE RECIFE
Sinistros de trânsito envolvendo motocicletas também têm sido um problema na Região Metropolitana do Recife, onde as vítimas têm mobilizado, de forma crescente, as ambulâncias de socorro. A situação alcançou um patamar crítico no Grande Recife, onde mais de 77% das ocorrências registradas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano, entre janeiro e setembro de 2025, estiveram relacionadas a quedas e colisões com motos.
Neste período, foram contabilizadas 5.136 ocorrências de sinistros envolvendo motocicletas, o que representa 77% do total de ocorrências da corporação no ano. Diariamente, o Samu registra, em média, 18 ocorrências com motos. A média mensal de 2025 é de 570 ocorrências, sendo setembro o mês com o maior número, registrando 569.
Além das vítimas que estavam nas motocicletas, os dados do Samu apontam um total de 274 ocorrências de atropelamento por moto até o fim de setembro deste ano, o que equivale a uma média de um caso por dia em 2025. Os dados são de uma reportagem publicada pelo Diário de Pernambuco no início de outubro.
O aumento da demanda hospitalar e dos atendimentos do Samu coincide com o excesso de motos circulando no Estado de Pernambuco. Em abril de 2025, a frota de veículos de duas rodas ultrapassou a de carros de passeio. Atualmente, Pernambuco possui 1.581.491 motocicletas, superando os 1.543.886 carros de passeio registrados em 37.605 veículos.