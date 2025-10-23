Colisões e quedas com motocicletas disparam em Pernambuco. São mais de 16 mil casos em oito meses de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Unidades Sentinelas da SES registraram mais de 30 mil notificações de vítimas de sinistros de trânsito entre janeiro e agosto de 2025

Os registros de sinistros de trânsito com motocicletas seguem impactando significativamente os atendimentos nas Unidades Sentinela de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (Usiatt) em Pernambuco. O monitoramento, realizado pelo Sistema de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (Sinatt) da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), aponta volumes elevados de casos de vítimas das motos ao longo dos primeiros oito meses de 2025 (entre janeiro e agosto).

No mês de janeiro, foram notificados 3.200 atendimentos a vítimas das motocicletas - não apenas condutores, mas depois dos aplicativos de transporte com motos, como Uber e 99 Moto, também passageiros -, seguidos por 1.970 em fevereiro e 1.986 em março. Embora o mês de abril tenha registrado uma queda para 1.271 casos, o pico de atendimentos ocorreu em maio, com 4.271 vítimas dos sinistros com motos no Estado.

Mortes e mutilações de ocupantes de motocicletas explodem em Pernambuco e no País com o crescimento vertiginoso dos aplicativos de transporte com motos - MISTER SHADOW/AE

Os meses seguintes mantiveram a alta incidência: 1.867 casos em junho, 1.251 em julho e 1.106 em agosto. É importante notar que o meio de locomoção das vítimas no momento dos sinistros inclui motocicletas por aplicativo - como Uber e 99 Moto -, além de condutores e passageiros de motocicletas e bicicletas. E que os dados têm como referência as 18 Unidades Sentinela do Estado.

As notificações gerais de vítimas de Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) - denominação dada pela saúde, embora o termo correto, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), agora seja sinistro de trânsito - nas 18 Usiatts totalizaram 30.065 casos no período de janeiro a agosto de 2025, com os números mensais variando de 3.150 a 4.106 notificações. Esta análise exclui 1.960 casos que ocorreram fora do Estado de Pernambuco.

FRATURAS SÃO AS LESÕES MAIS COMUNS ENTRE AS VÍTIMAS

Colisões e quedas com motocicletas disparam em Pernambuco. São mais de 16 mil casos em oito meses de 2025 - SES-PE

A análise da natureza da lesão nas vítimas atendidas nas Usiatts revela que a fratura foi a lesão mais comum, somando 32,3% dos casos. Outras lesões registradas incluem corte/laceração (13,2%), politraumatismo (9,1%), torção/luxação (8,5%) e traumatismo cranioencefálico (5,8%). A categoria "outras", que inclui queimadura, amputação traumática e lesões de órgãos internos, correspondeu a 2,7% dos registros.

Quanto ao perfil racial, a maioria das vítimas notificadas é de cor/raça parda (56,5%), seguida por ignorado (20,6%) e branca (8,1%).

A evolução clínica das vítimas em até 72 horas após o atendimento demonstra que a maioria (81,6%) recebeu alta Hospitalar. Mas 10,5% dos pacientes necessitaram de internação hospitalar, enquanto 5,1% tiveram alta com encaminhamento ambulatorial. Os casos de óbito representaram 0,9% do total, e 1,7% das vítimas foram transferidas para outra unidade de saúde.

As 18 Unidades Sentinela que fornecem estas informações incluem os maiores hospitais de Pernambuco, como o Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Miguel Arraes, Hospital Eduardo Campos e o Hospital João Murilo de Oliveira, entre outros. As notificações consideram, entre os meios de locomoção, automóveis, ônibus/similar, ambulância/SAMU/resgate, e veículo pesado. Os dados foram captados em 08/09/2025.



MAIS DE 77% DAS OCORRÊNCIAS DO SAMU ENVOLVEM SINISTROS COM MOTOS NO GRANDE RECIFE



Fraturas são as lesões mais comuns entre as vítimas dos sinistros de trânsito com motos - JAILTON JR./JC IMAGEM

Sinistros de trânsito envolvendo motocicletas também têm sido um problema na Região Metropolitana do Recife, onde as vítimas têm mobilizado, de forma crescente, as ambulâncias de socorro. A situação alcançou um patamar crítico no Grande Recife, onde mais de 77% das ocorrências registradas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano, entre janeiro e setembro de 2025, estiveram relacionadas a quedas e colisões com motos.

Neste período, foram contabilizadas 5.136 ocorrências de sinistros envolvendo motocicletas, o que representa 77% do total de ocorrências da corporação no ano. Diariamente, o Samu registra, em média, 18 ocorrências com motos. A média mensal de 2025 é de 570 ocorrências, sendo setembro o mês com o maior número, registrando 569.

Além das vítimas que estavam nas motocicletas, os dados do Samu apontam um total de 274 ocorrências de atropelamento por moto até o fim de setembro deste ano, o que equivale a uma média de um caso por dia em 2025. Os dados são de uma reportagem publicada pelo Diário de Pernambuco no início de outubro.

O aumento da demanda hospitalar e dos atendimentos do Samu coincide com o excesso de motos circulando no Estado de Pernambuco. Em abril de 2025, a frota de veículos de duas rodas ultrapassou a de carros de passeio. Atualmente, Pernambuco possui 1.581.491 motocicletas, superando os 1.543.886 carros de passeio registrados em 37.605 veículos.