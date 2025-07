Que horas é o pronunciamento de Lula? Saiba onde assistir ao vivo e online

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um pronunciamento que irá ao ar nesta quinta-feira (17), às 20h30 (de Brasília).

O objetivo é abordar o "tarifaço" de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros comercializados no mercado americano.



Desde o início do imbróglio diplomático, Lula tem mantido o discurso de que, embora o Brasil esteja aberto a negociações sobre tarifas com os americanos, o país não aceitará interferência externa e está pronto para acionar a Lei da Reciprocidade Econômica e, se necessário, recorrer à Organização Mundial de Comércio (OMC).

A postura visa complementar a reação do governo nas redes sociais, que tem defendido a soberania brasileira e cobrado respeito ao país.



Medidas diplomáticas e confronto no discurso



O pronunciamento presidencial ocorre um dia após o governo brasileiro ter enviado uma carta aos Estados Unidos, na qual manifestou "indignação" com a tarifa anunciada por Trump, mas reiterou a disposição para negociar.

A carta, assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi endereçada ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnik, e ao representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer.

O governo brasileiro tem refutado a alegação de Trump, comunicada em uma carta a Lula, de que os Estados Unidos teriam déficit na relação comercial com o Brasil.

Dados oficiais reforçam que a relação comercial é, na verdade, superavitária para os americanos em valor agregado, ou seja, os EUA exportam mais para o Brasil do que importam.



Além da questão comercial, a carta de Trump também critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.

Uma postagem do perfil oficial do governo Lula foi a imagem com a frase "O PIX é nosso, my friend [meu amigo]", em uma indireta a Donald Trump.

A publicação faz referência à investigação comercial aberta pelos EUA contra o PIX, sob suspeita de desvantagem competitiva para empresas financeiras americanas.

Por que os EUA estão investigando o Pix?

Em entrevista à Rádio Jornal, Marcel Mascarenhas, advogado e ex-procurador do Banco Central, classificou as alegações americanas como uma tática de pressão comercial.



Mascarenhas afirmou que a investigação e as possíveis tarifas contra o Pix parecem ser "muito mais uma justificativa para manter pressão comercial sobre o Brasil do que um fundamento econômico racional".

Ele declarou não enxergar "razão de ser" para essa investigação.

Onde assistir o pronunciamento de Lula ao vivo?

O pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será exibido nesta quinta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), em rede nacional de rádio e televisão, com duração de 4 minutos e 50 segundos.

Popularidade de Lula em ascensão

A nova pesquisa da Quaest divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que Lula lidera todos os cenários simulados de segundo turno das eleições de 2026.

De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 10 e 14 de julho, Lula venceria numericamente todos os adversários testados.

Contra Jair Bolsonaro (PL), ainda o nome mais competitivo da direita apesar de estar inelegível, o petista aparece com 43% das intenções de voto, contra 37% do ex-presidente.

O segundo nome mais competitivo do campo conservador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também perderia para Lula.

Neste cenário, o presidente soma 41%, contra 37% do governador de São Paulo.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />