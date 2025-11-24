Oposição do Sport dialoga com Branquinho e reforça pedido por eleições diretas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após encontro com Branquinho, Leões pela Mudança criticam gestão de Yuri Romão, defendem eleições diretas e reforçam pedido de renúncia imediata

O grupo Leões pela Mudança, de oposição ao presidente do Sport, Yuri Romão, divulgou um pronunciamento após se reunir com Branquinho, ex-presidente do clube entre 2003 e 2004.

O encontro ocorreu a convite do próprio ex-dirigente, que tem dialogado com diferentes correntes internas para avaliar a possibilidade de voltar à presidência do clube.

De acordo com a nota divulgada, representantes do movimento apresentaram ao ex-presidente as bases do grupo e destacaram o descontentamento com a atual gestão.

O comunicado registra que, durante a reunião, o grupo reiterou sua discordância com o comando de Yuri Romão, especialmente no que considera aspectos ligados à identidade do clube.

Grupo de oposição em defesa das eleições diretas

O movimento também reforçou que a defesa por eleições diretas é uma condição essencial para qualquer composição interna.

“Branquinho se mostrou um autêntico rubro-negro e muito preocupado com os caminhos que a atual gestão tem traçado. Além de nos ouvir, concordou que os sócios precisam participar de todo o processo e se comprometeu a nos dar retorno em breve”, afirmou o movimento.

O pronunciamento reforça que o diálogo continuará aberto com qualquer liderança interessada em debater o futuro do clube.

“O diálogo é parte fundamental de qualquer decisão e jamais nos furtaremos de escutar qualquer um que nos procure para tratar do futuro do nosso clube”, registra a nota.

Ao final, o grupo voltou a exigir mudanças imediatas na condução do Sport. “Finalizamos reafirmando que, pelo bem do Sport, exigimos RENÚNCIA IMEDIATA E ELEIÇÕES DIRETAS".

O atual presidente Yuri Romão já afirmou que deixará o Sport. Ele evitou classificar como uma renúncia e frisou que sairá do cargo após a realização de uma auditoria no clube.

Branquinho diz que recebeu palavras de 'carinho e apoio' da oposição

"Até agora, só recebi por parte desse pessoal palavras de carinho e apoio. O que eles defendem é uma eleição direta, todos apoiam o meu nome, só que desde que seja nessas condições", afirmou Branquinho.

"Ainda fiz poucas conversas, uma delas com o ex-presidente Luciano Bivar. Absolvi tudo que ele falou e falei o que eu penso. E até segunda-feira eu quero conversar com mais pessoas", completou.

A revelação foi pelo próprio ex-dirigente, em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Questionado se o cenário mais provável seria uma eleição direta por aclamação em torno do seu nome, Severino Otávio evitou entrar em detalhes.

Ele explicou que deseja conversar com os principais líderes da atual oposição no Sport e tomar uma decisão até a próxima segunda-feira (24).

"Não quero unir para ser unanimidade. Quero ouvir a todos", comentou Branquinho, que condicionou aceitar o convite, porém, apenas se conseguir unir cerca de "80%" dos rubro-negros.

O que diz o estatuto do Sport

Se Yuri Romão deixar o cargo antes de 4 de janeiro, data que marca a metade do mandato, o estatuto do Sport determina que o vice-presidente, Raphael Campos, assuma a presidência e que uma nova eleição direta seja convocada.

O vencedor dessa eleição poderá concluir a gestão até o fim do próximo ano.

Na prática, porém, é improvável que Raphael Campos permaneça no comando caso Romão realmente saia, o que abriria espaço para uma reorganização política interna.

Já se a renúncia ocorrer após a metade do mandato, o cenário muda: nesse caso, o Conselho Deliberativo passa a ter a prerrogativa de realizar uma eleição indireta, escolhendo entre os conselheiros quem conduzirá o clube até o término da gestão.

