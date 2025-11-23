Dirigente do Sport confirma propostas por Zé Lucas, que tem multa rescisória milionária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O diretor de futebol Enrico Ambrogini voltou de viagem ao Catar, onde o volante disputa como capitão da Seleção Brasileira a Copa do Mundo Sub-17

A eventual venda de Zé Lucas aparece como ativo essencial para o equilíbrio financeiro do Sport. Não por acaso, o diretor de futebol Enrico Ambrogini viajou ao Catar, onde o volante disputa como titular absoluto e capitão da Seleção Brasileira a Copa do Mundo Sub-17, para conversar com o atleta.

Em seguida, o empresário do jovem, Guilherme Cavalcanti, também embarcou para o país catariense. Internamente, a expectativa é de que uma possível transferência do volante para o futebol europeu aconteça por valor mínimo de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões).

Zé Lucas é um dos poucos destaques do Leão na temporada 2025 - (Foto: Paulo Paiva/SCR)

Nesta ano, a diretoria rejeitou 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) pelo jogador, por acreditar que o valor pode ser maior. Publicarmente, o clube nega que tenha sido esse o valor.

A visibilidade internacional e o desempenho consistente no Mundial da categoria aceleraram o interesse de clubes, entre eles o Barcelona, e representante rubro-negro confirma evolução nas tratativas.

"Tem propostas. Ainda não são propostas formais, mas já evoluímos para conversas de transação", revelou Ambrogini após a derrota para o Vitória pela 35ª rodada da Série A na Ilha do Retiro.

Cláusulas e contrato de Zé Lucas no Sport

O contrato de Zé Lucas vai até 2028. A multa rescisória é de R$ 100 milhões para clubes brasileiros e 50 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões) para clubes estrangeiros.

Restrição de idade para atuar na Europa:

Mesmo que qualquer venda para o exterior seja fechada, o atleta só poderá atuar após completar 18 anos, conforme regras regulatórias internacionais. Enquanto isso, segue o vínculo dele com o Leão.