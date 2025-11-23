Vitória e Sport conversam sobre o futuro de 3 jogadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os goleiros Gabriel Vasconcelos e Thiago Couto, além do atacante Léo Pereira possuem relações com as duas equipes que precisam serem resolvidas

Clique aqui e escute a matéria

A permanência de Gabriel Vasconcelos é uma das pautas do Sport neste fim de temporada.

O goleiro de 32 anos chegou por empréstimo do Vitória em junho e se destacou no Brasileirão Série A 2025, apesar da péssima campanha do Leão da Ilha do Retiro. Ambos têm interesse na renovação.

O presidente Fábio Mota, do clube baiano, falou sobre o assunto, em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, após o triunfo diante da equipe pernambucana, no domingo (23/11).

"Gabriel ainda tem dois anos de contrato com o Vitória. Conversamos a semana toda com a diretoria do Sport e deixamos para resolver no fim de ano", revelou. Ele chegou em troca com Thiago Couto.

Entenda a situação de Gabriel Vasconcelos, Thiago Couto e Léo Pereira entre Sport e Vitória

O dirigente também revelou que existe uma pendência em relação à Léo Pereira, mas que está para ser paga em dezembro. De acordo com a apuração do jornalista Marcello Góis, o valor é de R$ 300 mil.

Essa quantia poderia não ser paga, pois o time de Salvador usaria como parte do acordo para Thiago jogar no duelo entre leões. O arqueiro jogou, mas não foi revelado qual o acordo feito entre as partes.

Thiago Couto comemora depois de jogo do Vitória - Victor Ferreira/Vitória

Pelo contrato, a multa seria de R$ 1,5 milhão para poder contar com o atleta. A ideia é adquirir o jogador em definito a partir do próximo ano. No entanto, precisa negociar também com o São Paulo.

"Depende muito do jogador (Thiago Couto). O Vitória tem interesse, mas envolve o São Paulo porque o Sport tem uma pendência com o Tricolor Paulista”, afirmou o gestor executivo baiano.