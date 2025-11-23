fechar
Sport | Notícia

Vitória e Sport conversam sobre o futuro de 3 jogadores

Os goleiros Gabriel Vasconcelos e Thiago Couto, além do atacante Léo Pereira possuem relações com as duas equipes que precisam serem resolvidas

Por Robert Sarmento Publicado em 23/11/2025 às 21:52
Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport
Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport - Paulo Paiva/Sport

Clique aqui e escute a matéria

A permanência de Gabriel Vasconcelos é uma das pautas do Sport neste fim de temporada.

O goleiro de 32 anos chegou por empréstimo do Vitória em junho e se destacou no Brasileirão Série A 2025, apesar da péssima campanha do Leão da Ilha do Retiro. Ambos têm interesse na renovação.

O presidente Fábio Mota, do clube baiano, falou sobre o assunto, em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, após o triunfo diante da equipe pernambucana, no domingo (23/11).

"Gabriel ainda tem dois anos de contrato com o Vitória. Conversamos a semana toda com a diretoria do Sport e deixamos para resolver no fim de ano", revelou. Ele chegou em troca com Thiago Couto.

Entenda a situação de Gabriel Vasconcelos, Thiago Couto e Léo Pereira entre Sport e Vitória

O dirigente também revelou que existe uma pendência em relação à Léo Pereira, mas que está para ser paga em dezembro. De acordo com a apuração do jornalista Marcello Góis, o valor é de R$ 300 mil.

Essa quantia poderia não ser paga, pois o time de Salvador usaria como parte do acordo para Thiago jogar no duelo entre leões. O arqueiro jogou, mas não foi revelado qual o acordo feito entre as partes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Victor Ferreira/Vitória
Thiago Couto comemora depois de jogo do Vitória - Victor Ferreira/Vitória

Pelo contrato, a multa seria de R$ 1,5 milhão para poder contar com o atleta. A ideia é adquirir o jogador em definito a partir do próximo ano. No entanto, precisa negociar também com o São Paulo.

 

Leia Também

"Depende muito do jogador (Thiago Couto). O Vitória tem interesse, mas envolve o São Paulo porque o Sport tem uma pendência com o Tricolor Paulista”, afirmou o gestor executivo baiano.

Paulo Paiva/Sport
Leo Pereira celebra gol pelo Sport contra o Botafogo - Paulo Paiva/Sport

Leia também

Sport perde 8ª seguida, segue naufrágio na Série A 2025 e não vence o Vitória há 6 anos
Mais uma vexame

Sport perde 8ª seguida, segue naufrágio na Série A 2025 e não vence o Vitória há 6 anos
Sport x Vitória ao vivo (23/11): onde assistir, horário e escalações
Brasileirão

Sport x Vitória ao vivo (23/11): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags