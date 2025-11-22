Sport x Vitória ao vivo (23/11): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão só cumpre tabela, pois já teve o rebaixamento decretado

Cumprindo tabela na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport quer encerrar a participação na competição de cabeça erguida. Rebaixado com cinco rodadas de antecedência, o Leão enfrenta o rival regional Vitória após uma derrota de virada para o Botafogo na última partida.

O "Duelo de Leões" acontece neste domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 35ª rodada. Se o Leão da Ilha não almeja mais nenhuma meta na competição, o Leão da Barra ainda sonha com a permanência na elite do futebol brasileiro.

Na classificação, o clube baiano ocupa a 17ª posição com 36 pontos, um ponto a menos que o Santos - primeiro clube fora da zona de rebaixamento em 16º lugar. Já o Sport está na lanterna, afundado, com apenas de 17 pontos.

Dois retornos

O técnico César Lucena contará com dois reforços para o jogo do Sport contra o Vitória. O lateral-direito Matheus Alexandre e o zagueiro Ramon Menezes cumpriram as respectivas suspensões na derrota para o Botafogo após serem expulsos na humilhante goleada para o Flamengo.

Assim, Luan Cândido, que atuou improvisado ao lado de Rafael Thyere na zaga, deve voltar para a lateral esquerda. Já Matheus Alexandre pode ficar no banco de reservas e perder a vaga para Aderlan.

Goleiros reservas

Sport e Vitória possuem uma situação curiosa. Os respectivos goleiros titulares Gabriel e Thiago Couto pertencem aos clubes, hoje, adversários. Sendo assim, não podem jogar contra o clube detentor dos direitos econômicos. Dessa maneira, Caíque França deve assumir a meta pernambucana e Yuri ficará com o gol baiano.

Velhos conhecidos

O Vitória possui velhos conhecidos da torcida pernambucana no elenco. No time titular, o zagueiro Camutanga e o atacante Erik ganharam projeção nacional com a camisa do Náutico. E, na beira do campo, ainda tem o técnico Jair Ventura, que conseguiu uma heroica permanência com o Sport na Série A de 2020.

Onde assistir Sport x Vitória ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Sport

Caíque França; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Vitória

Yuri; Raúl Caceres, Edu, Camutanga e Ramon; Lucas Halter, Baralhas e Willian Oliveira; Aitor, Erik e Ranzo López. Técnico: Jair Ventura.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Horário: 18h30 (de Brasília). Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM). VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).