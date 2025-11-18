Sport repete roteiro doloroso dos últimos jogos e toma virada do Botafogo após abrir 2x0

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão abriu 2x0 com Léo Pereira e Rafael Thyere, mas sofreu três gols e perde por 3x2 no Nilton Santos. Kadir decidiu aos 49 do segundo tempo

O Sport voltou a repetir um roteiro doloroso da reta final da temporada. Depois de abrir 2x0 com gols de Léo Pereira e Rafael Thyere - assim como havia “largado na frente” contra Atlético-MG e Flamengo - o Leão sofreu a virada por 3x2 para o Botafogo, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, pela 34ª rodada da Série A. Os gols alvinegros foram marcados por Artur e por Kadir, duas vezes, incluindo o gol da virada aos 49 minutos, em uma bomba no ângulo.

Com o resultado, o Sport segue com 17 pontos, matematicamente rebaixado e afundado na lanterna. O Botafogo chega a 55 pontos e segue na briga por vaga direta na Libertadores. O time carioca é o quinto de maneira provisória.

O Leão volta a campo no domingo (23), contra o Vitória, na Ilha do Retiro. O Botafogo recebe o Grêmio no sábado (22).

Como foi o jogo



Mesmo rebaixado e em crise dentro e fora de campo, o Sport começou melhor, repetindo o que havia feito nas últimas rodadas. A equipe de César Lucena voltou a ser agressiva na transição ofensiva e aproveitou os espaços do Botafogo.

Aos 13 minutos, Lucas Lima lançou Léo Pereira nas costas da zaga, e o atacante finalizou com categoria para abrir o placar. Aos 27, o meia voltou a aparecer, desta vez em escanteio perfeito para Rafael Thyere subir e fazer o segundo.

O Botafogo sentiu o golpe, mas reagiu rapidamente aos 29: Alex Telles fez jogada pela esquerda e achou Artur, que dominou e bateu forte para diminuir. O desempenho alvinegro irritou a torcida no Nilton Santos, que vaiou erros simples e a lentidão para construir jogadas.

Na volta para o segundo tempo, o jogo mudou de figura. O Botafogo adiantou as linhas, empurrou o Sport para o próprio campo e cresceu tecnicamente. A pressão virou gol aos 12 minutos, quando Danilo cavou a bola para Kadir, que bateu cruzado para empatar — gol que emocionou o atacante de 18 anos.

O Botafogo seguiu criando: Barrera perdeu cara a cara com Gabriel, Savarino chutou fraco e Artur desperdiçou contra-ataque de cinco contra dois. O Sport, exausto, respondeu pouco e tentava resistir.

Quando o empate parecia definido, veio o golpe final. Aos 49 minutos, Danilo encontrou novamente Kadir na entrada da área. O panamenho dominou, ajeitou e soltou uma pancada no ângulo, virando o jogo e levando o Nilton Santos à explosão.

Mais uma virada sofrida — e mais um capítulo de uma campanha marcada pela incapacidade do Sport de sustentar bons inícios.

Ficha da partida – Botafogo 3x2 Sport

Botafogo: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo, Marlon Freitas e Savarino (Montoro); Artur, Chris Ramos (Kadir) e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Barbos e Lucas Esteves; Lucas Kal (Sérgio Oliveira), Pedro Lima e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Matheusinho (Hyoran), Léo Pereira (Kevyson) e Pablo (Romarinho). Técnico: César Lucena.

Competição: Série A do Brasileirão 2025 – 34ª rodada. Local: Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro–RJ. Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Daniella Coutinho Pinto. VAR: Heber Roberto Lopes. Cartões Amarelos: Lucas Kal, Gabriel, Aderlan, Igor Cariús (Sport); Alex Telles (Botafogo). Gols: Léo Pereira (SPO), Rafael Thyere (SPO); Artur (BOT), Kadir (BOT, 2x). Público: 12.120. Renda: R$ 397.420.

