Sport | Notícia

Sport é humilhado dentro e fora de campo, toma 5 do Flamengo e está rebaixado no Brasileirão

A queda do Leão para a Série B do Campeonato Brasileiro foi sacramentada, neste sábado, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Por Davi Saboya Publicado em 15/11/2025 às 18:48 | Atualizado em 15/11/2025 às 20:45
Lance do jogo entre Sport x Flamengo pela atrasada 12ª rodada do Brasileirão
Lance do jogo entre Sport x Flamengo pela atrasada 12ª rodada do Brasileirão - Jailton Jr/JC Imagem

O Sport está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda do Leão foi confirmada, neste sábado (15), com uma humilhação dentro e fora do campo. O clube pernambucano sofreu uma goleada pelo placar de 5x1 para o Flamengo, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Assim, não existe mais esperança para sair da zona do rebaixamento. O Leão continua, e deve acabar o Brasileirão, afundado na lanterna. Por sinal, o lugar que mais ocupou durante a competição.

O Sport está na última colocação desde a 3ª rodada da Série A. Em 33 jogos, somou apenas 17 pontos - 2 vitórias, 11 empates e 20 derrotas.

Os gols da goleada sofrida para o Flamengo foram marcados por Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. Pablo descontou para o Leão.

Pesadelo do Sport

Se não bastasse a crise administrativa, política e financeira, o Sport foi rebaixado com a pior campanha da história do clube. Além disso, diante do rival que contesta o maior título do Leão.

Isso sem contar do palco do "último capítulo da tragédia" ter sido a Arena de Pernambuco, com mais torcedores do Flamengo e em uma polêmica transferência de mando de campo, tanto sobre a negociação quanto pela insatisfação da torcida.

Mais 5 jogos em 2025

Mesmo já rebaixado, o Sport ainda precisará cumprir tabela na Série A. O clube rubro-negro fará mais cinco jogos: Botafogo (F), Vitória (C), Santos (F), Bahia (F) e Grêmio (C).

