Sport é humilhado dentro e fora de campo, toma 5 do Flamengo e está rebaixado no Brasileirão
A queda do Leão para a Série B do Campeonato Brasileiro foi sacramentada, neste sábado, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Por
Davi Saboya
Publicado em 15/11/2025 às 18:48
| Atualizado em 15/11/2025 às 20:45
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O Sport está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda do Leão foi confirmada, neste sábado (15), com uma humilhação dentro e fora do campo. O clube pernambucano sofreu uma goleada pelo placar de 5x1 para o Flamengo, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Assim, não existe mais esperança para sair da zona do rebaixamento. O Leão continua, e deve acabar o Brasileirão, afundado na lanterna. Por sinal, o lugar que mais ocupou durante a competição.
O Sport está na última colocação desde a 3ª rodada da Série A. Em 33 jogos, somou apenas 17 pontos - 2 vitórias, 11 empates e 20 derrotas.
Os gols da goleada sofrida para o Flamengo foram marcados por Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. Pablo descontou para o Leão.
Pesadelo do Sport
Se não bastasse a crise administrativa, política e financeira, o Sport foi rebaixado com a pior campanha da história do clube. Além disso, diante do rival que contesta o maior título do Leão.
Isso sem contar do palco do "último capítulo da tragédia" ter sido a Arena de Pernambuco, com mais torcedores do Flamengo e em uma polêmica transferência de mando de campo, tanto sobre a negociação quanto pela insatisfação da torcida.
Mais 5 jogos em 2025
Mesmo já rebaixado, o Sport ainda precisará cumprir tabela na Série A. O clube rubro-negro fará mais cinco jogos: Botafogo (F), Vitória (C), Santos (F), Bahia (F) e Grêmio (C).
Matéria em atualização