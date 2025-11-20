fechar
Sport | Notícia

"Se eu conseguir unir 80% dessas lideranças, posso pensar em assumir", diz Branquinho sobre Sport

Severino Otávio, o Branquinho, foi presidente nos anos de 2003 e 2004 e surge como possível nome de consenso em um cenário de eleição indireta

Por Davi Saboya Publicado em 20/11/2025 às 18:55
Severino Otávio (esquerda), ex-presidente do Sport
Severino Otávio (esquerda), ex-presidente do Sport - Reprodução/ TJPE

Clique aqui e escute a matéria

Ex-presidente do Sport, Severino Otávio, o Branquinho, abriu o jogo sobre a possibilidade de assumir o clube rubro-negro em um possível "mandato tampão". Isso, claro, sendo oficializada a saída do atual comandante executivo Yuri Romão.

Em entrevista exclusiva ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, Branquinho afirmou que foi surpreendido com o convite feito por "lideranças" do Leão. Além disso, frisou que só aceitará a "convocação" em caso de unir "80%" dos opositores à gestão de Yuri Romão.

Leia Também

"Eu estava fora do Estado, quando fui surpreendido com o meu nome sendo cogitado por algumas lideranças para assumir provisoriamente o Sport até a próxima eleição. Chegando ao Recife, tive uma reunião com essas lideranças, que me pediram, fizeram o apelo, para eu aceitar e resolver a difícil situação", disse Severino Otávio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Coloquei que estava sendo convocado para unir o Sport. E par o unir o Sport, eu precisava conversar com todas as lideranças que discordam da gestão de Yuri. Ele quiseram me dar o prazo de oito dias, mas acho que é muito. O Sport não tem tempo para esperar", completou o ex-presidente, que revelou que pretende tomar uma decisão até a próxima segunda-feira (24).

"Quero correr até segunda-feira para realizar essas conversas. Se eu conseguir unir 80% dessas lideranças, eu posso pensar em assumir. Se eu não conseguir, paciência, meu nome não união o Sport", comentou.

Momento do Sport

Questionado sobre o momento do Sport, Branquinho avaliou que o clube chegou na atual situação por não ter uma renovação do quadro de dirigentes. Por outro lado, salientou que não é fácil conduzir o Leão.

"A falta de formação de novas lideranças no Sport. Em 87, cheguei no Sport por meio de uma renovação. Só que eu tive professores que me ensinaram o que é futebol. O pessoal que assumiu não teve a ajuda de ninguém", destacou.

"Não gosto de julgar, pois sei que de fora parece fácil assumir o Sport, mas de dentro a situação é outra. Fico honrado com a lembrança de tanta gente, mas vamos buscar o melhor caminho ao Sport", acrescentou Severino Otávio.

Leia também

Sport: Branquinho condiciona retorno à presidência em 2026 se houver consenso político
Política

Sport: Branquinho condiciona retorno à presidência em 2026 se houver consenso político
Sport lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra; veja detalhes e preços
Uniforme

Sport lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra; veja detalhes e preços

Compartilhe

Tags