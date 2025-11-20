"Se eu conseguir unir 80% dessas lideranças, posso pensar em assumir", diz Branquinho sobre Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Severino Otávio, o Branquinho, foi presidente nos anos de 2003 e 2004 e surge como possível nome de consenso em um cenário de eleição indireta

Clique aqui e escute a matéria

Ex-presidente do Sport, Severino Otávio, o Branquinho, abriu o jogo sobre a possibilidade de assumir o clube rubro-negro em um possível "mandato tampão". Isso, claro, sendo oficializada a saída do atual comandante executivo Yuri Romão.

Em entrevista exclusiva ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, Branquinho afirmou que foi surpreendido com o convite feito por "lideranças" do Leão. Além disso, frisou que só aceitará a "convocação" em caso de unir "80%" dos opositores à gestão de Yuri Romão.

"Eu estava fora do Estado, quando fui surpreendido com o meu nome sendo cogitado por algumas lideranças para assumir provisoriamente o Sport até a próxima eleição. Chegando ao Recife, tive uma reunião com essas lideranças, que me pediram, fizeram o apelo, para eu aceitar e resolver a difícil situação", disse Severino Otávio.

"Coloquei que estava sendo convocado para unir o Sport. E par o unir o Sport, eu precisava conversar com todas as lideranças que discordam da gestão de Yuri. Ele quiseram me dar o prazo de oito dias, mas acho que é muito. O Sport não tem tempo para esperar", completou o ex-presidente, que revelou que pretende tomar uma decisão até a próxima segunda-feira (24).

"Quero correr até segunda-feira para realizar essas conversas. Se eu conseguir unir 80% dessas lideranças, eu posso pensar em assumir. Se eu não conseguir, paciência, meu nome não união o Sport", comentou.

Momento do Sport

Questionado sobre o momento do Sport, Branquinho avaliou que o clube chegou na atual situação por não ter uma renovação do quadro de dirigentes. Por outro lado, salientou que não é fácil conduzir o Leão.

"A falta de formação de novas lideranças no Sport. Em 87, cheguei no Sport por meio de uma renovação. Só que eu tive professores que me ensinaram o que é futebol. O pessoal que assumiu não teve a ajuda de ninguém", destacou.

"Não gosto de julgar, pois sei que de fora parece fácil assumir o Sport, mas de dentro a situação é outra. Fico honrado com a lembrança de tanta gente, mas vamos buscar o melhor caminho ao Sport", acrescentou Severino Otávio.