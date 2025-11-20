Sport x Vitória: veja o cronograma de vendas de ingressos pela 35ª rodada da Série A 2025
Com biometria facial obrigatória e vagas de estacionamento disponíveis, clube tem lote promocional começa de R$15 até 22 de novembro
O Sport anunciou oficialmente o calendário de venda de ingressos para o confronto diante do Vitória, marcado para domingo (23/11), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série A 2025.
A diretoria também confirmou valores promocionais, regras de check-in para sócios, obrigatoriedade da biometria facial e informações sobre estacionamento e experiências exclusivas do jogo.
Os bilhetes serão disponibilizados em dois lotes. O primeiro, com valores promocionais a partir de R$ 15, estará disponível até 23h59 do sábado (22/11). No dia do jogo, os preços aumentam.
Quinta-feira (20/11)
- 15h - Sócio 87, Patrimonial 87 e Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.
- 20h30 - Abertura para sócios do plano Rubro-Negro.
Sexta-feira (21/11)
- 09h - Liberação para sócios Leão e Leão de Todos.
- 12h - Abertura para público geral e torcida visitante.
Os associados também podem garantir presença por meio do sistema de check-in, limitado à capacidade de cada setor. Os torcedores (mandantes e visitantes) devem cadastrar a biometria facial.
- 1. Acesse o site oficial do Sport.
- 2. Faça login.
- 3. Clique no nome do usuário.
- 4. Escolha "Cadastrar seu status facial".
- 5. Siga as instruções para tirar a foto.
- 6. Selecione o documento (RG, CNH ou passaporte).
- 7. Finalize e aguarde a confirmação.
As reservas para o estacionamento serão vendidos a partir de sexta-feira (21/11), às 12h, por R$ 30 para sócios. No domingo, abre às 12h - somente veículos com ticket adquirido antecipadamente.
Sport x Vitória: Valores dos ingressos
Promocional
- Sociais: R$ 20.
- Arquibancada Sede (sócios): R$ 15.
- Arquibancada Frontal: R$ 20.
Sócios
- Cadeiras Centrais: R$ 40
- Sociais: R$ 20
- Sede: R$ 50
- Arquibancada Frontal: R$ 20
Não sócios
- Cadeiras Centrais: R$ 80
- Arquibancada Sede: R$ 100
- Arquibancada Frontal: R$ 20
Proprietário
- Cadeiras Centrais: R$ 80
- Proprietário + sócio
- Cadeiras Centrais: R$ 50
Visitante
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)