fechar
Sport | Notícia

Sport x Vitória: veja o cronograma de vendas de ingressos pela 35ª rodada da Série A 2025

Com biometria facial obrigatória e vagas de estacionamento disponíveis, clube tem lote promocional começa de R$15 até 22 de novembro

Por Robert Sarmento Publicado em 20/11/2025 às 14:56 | Atualizado em 20/11/2025 às 15:04
Torcedora segura o escudo do Sport na Ilha do Retiro
Torcedora segura o escudo do Sport na Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

Clique aqui e escute a matéria

O Sport anunciou oficialmente o calendário de venda de ingressos para o confronto diante do Vitória, marcado para domingo (23/11), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série A 2025.

A diretoria também confirmou valores promocionais, regras de check-in para sócios, obrigatoriedade da biometria facial e informações sobre estacionamento e experiências exclusivas do jogo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os bilhetes serão disponibilizados em dois lotes. O primeiro, com valores promocionais a partir de R$ 15, estará disponível até 23h59 do sábado (22/11). No dia do jogo, os preços aumentam.

Garanta seu ingresso de forma antecipada clicando aqui.

Quinta-feira (20/11)

  • 15h - Sócio 87, Patrimonial 87 e Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.
  • 20h30 - Abertura para sócios do plano Rubro-Negro.

Sexta-feira (21/11)

  • 09h - Liberação para sócios Leão e Leão de Todos.
  • 12h - Abertura para público geral e torcida visitante.

Os associados também podem garantir presença por meio do sistema de check-in, limitado à capacidade de cada setor. Os torcedores (mandantes e visitantes) devem cadastrar a biometria facial.

  • 1. Acesse o site oficial do Sport.
  • 2. Faça login.
  • 3. Clique no nome do usuário.
  • 4. Escolha "Cadastrar seu status facial".
  • 5. Siga as instruções para tirar a foto.
  • 6. Selecione o documento (RG, CNH ou passaporte).
  • 7. Finalize e aguarde a confirmação.

Paulo Paiva/Sport
Torcida do Sport na arquibancada frontal da Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

As reservas para o estacionamento serão vendidos a partir de sexta-feira (21/11), às 12h, por R$ 30 para sócios. No domingo, abre às 12h - somente veículos com ticket adquirido antecipadamente.

 

Sport x Vitória: Valores dos ingressos

Promocional

  • Sociais: R$ 20.
  • Arquibancada Sede (sócios): R$ 15.
  • Arquibancada Frontal: R$ 20.

Sócios

  • Cadeiras Centrais: R$ 40
  • Sociais: R$ 20
  • Sede: R$ 50
  • Arquibancada Frontal: R$ 20

Não sócios

  • Cadeiras Centrais: R$ 80
  • Arquibancada Sede: R$ 100
  • Arquibancada Frontal: R$ 20

Proprietário

  • Cadeiras Centrais: R$ 80
  • Proprietário + sócio
  • Cadeiras Centrais: R$ 50

Visitante

  • Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Leia também

Sport: Branquinho condiciona retorno à presidência em 2026 se houver consenso político
Política

Sport: Branquinho condiciona retorno à presidência em 2026 se houver consenso político
Sport lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra; veja detalhes e preços
Uniforme

Sport lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra; veja detalhes e preços

Compartilhe

Tags