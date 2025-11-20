Sport x Vitória: veja o cronograma de vendas de ingressos pela 35ª rodada da Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com biometria facial obrigatória e vagas de estacionamento disponíveis, clube tem lote promocional começa de R$15 até 22 de novembro

O Sport anunciou oficialmente o calendário de venda de ingressos para o confronto diante do Vitória, marcado para domingo (23/11), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série A 2025.

A diretoria também confirmou valores promocionais, regras de check-in para sócios, obrigatoriedade da biometria facial e informações sobre estacionamento e experiências exclusivas do jogo.

Os bilhetes serão disponibilizados em dois lotes. O primeiro, com valores promocionais a partir de R$ 15, estará disponível até 23h59 do sábado (22/11). No dia do jogo, os preços aumentam.

Quinta-feira (20/11)

15h - Sócio 87, Patrimonial 87 e Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.



20h30 - Abertura para sócios do plano Rubro-Negro.

Sexta-feira (21/11)

09h - Liberação para sócios Leão e Leão de Todos.



12h - Abertura para público geral e torcida visitante.

Os associados também podem garantir presença por meio do sistema de check-in, limitado à capacidade de cada setor. Os torcedores (mandantes e visitantes) devem cadastrar a biometria facial.

1. Acesse o site oficial do Sport.

2. Faça login.



3. Clique no nome do usuário.



4. Escolha "Cadastrar seu status facial".



5. Siga as instruções para tirar a foto.



6. Selecione o documento (RG, CNH ou passaporte).



7. Finalize e aguarde a confirmação.

Torcida do Sport na arquibancada frontal da Ilha do Retiro - Paulo Paiva/Sport

As reservas para o estacionamento serão vendidos a partir de sexta-feira (21/11), às 12h, por R$ 30 para sócios. No domingo, abre às 12h - somente veículos com ticket adquirido antecipadamente.

Sport x Vitória: Valores dos ingressos

Promocional

Sociais: R$ 20.



Arquibancada Sede (sócios): R$ 15.



Arquibancada Frontal: R$ 20.

Sócios

Cadeiras Centrais: R$ 40



Sociais: R$ 20



Sede: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 20

Não sócios

Cadeiras Centrais: R$ 80



Arquibancada Sede: R$ 100



Arquibancada Frontal: R$ 20

Proprietário

Cadeiras Centrais: R$ 80

Proprietário + sócio

Cadeiras Centrais: R$ 50

Visitante