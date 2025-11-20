Sport lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra; veja detalhes e preços
Clube revela padrão preto com escudo vermelho e grafismos africanos para celebrar o Dia da Consciência Negra e reforçar inclusão social
Clique aqui e escute a matéria
O Sport divulgou uma camisa especial em celebração ao Dia da Consciência Negra. A peça, que já está disponível para venda, é predominantemente preta, com o escudo em vermelho.
Os elementos gráficos inspirados na cultura africana, que formam o nome "Sport" e a sigla "SCR" no padrão em um tom de cinza escuro, compondo um visual moderno e representativo.
Segundo o coordenador de marketing do Sport, Victor Fernandes, "a camisa fortalece uma pauta que vai muito além do futebol" e reafirma o compromisso do clube no combate ao racismo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Preços e onde comprar a nova camisa do Sport
A nova camisa especial está disponível em diferentes versões nas masculina, feminina e juvenil. Os torcedores podem adquirir a peça no site oficial da PST e na loja física da fornecedora.
- Masculina: R$ 187,90.
- Feminina: R$ 187,90.
- Juvenil: R$ 182,90.
Vídeo: Eleição direta ou indireta? Entenda o impasse nos bastidores do Sport