Sport | Notícia

Sport lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra; veja detalhes e preços

Clube revela padrão preto com escudo vermelho e grafismos africanos para celebrar o Dia da Consciência Negra e reforçar inclusão social

Por Robert Sarmento Publicado em 20/11/2025 às 13:46 | Atualizado em 20/11/2025 às 13:50
Camisa do Sport em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Camisa do Sport em homenagem ao Dia da Consciência Negra - Igor Cysneiros/Sport

O Sport divulgou uma camisa especial em celebração ao Dia da Consciência Negra. A peça, que já está disponível para venda, é predominantemente preta, com o escudo em vermelho.

Os elementos gráficos inspirados na cultura africana, que formam o nome "Sport" e a sigla "SCR" no padrão em um tom de cinza escuro, compondo um visual moderno e representativo.

Segundo o coordenador de marketing do Sport, Victor Fernandes, "a camisa fortalece uma pauta que vai muito além do futebol" e reafirma o compromisso do clube no combate ao racismo.

Preços e onde comprar a nova camisa do Sport

A nova camisa especial está disponível em diferentes versões nas masculina, feminina e juvenil. Os torcedores podem adquirir a peça no site oficial da PST e na loja física da fornecedora.

  • Masculina: R$ 187,90.
  • Feminina: R$ 187,90.
  • Juvenil: R$ 182,90.

