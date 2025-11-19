Programação do Dia da Consciência Negra tem samba gratuito e horário especial no RioMar Recife
Cantora Gabi do Carmo se apresenta nesta quinta-feira, 20 de novembro, em evento gratuito; shopping terá horário estendido e diversas opções de lazer
O RioMar Recife preparou uma programação especial para o feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quinta-feira (20). Em mais uma edição do projeto Feriado e Música, o show gratuito de samba da cantora Gabi do Carmo trará um repertório recheado de influências negras e femininas.
Além da apresentação, o espaço funcionará funcionará em horário estendido, das 12h às 21h, com atividades de lazer diversas para toda a família.
Samba e protagonismo feminino
Gabi do Carmo é reconhecida pelo timbre forte e presença marcante. A cantora promete envolver o público com seu estilo autêntico, reforçando a valorização da cultura negra e feminina durante a programação do feriado. Seu show será na Praça de Alimentação, Piso L3, com início às 18h.
Natal multissensorial
O Natal do RioMar Recife ocupa duas Praças de Eventos no Piso L1, conectadas por uma passarela temática que permite ao público explorar e interagir com a decoração.
Com o tema "Encantos de Natal RioMar", a decoração deste ano tem como destaque o biscoito de gengibre e uma cenografia repleta de luzes, cores, texturas, figurinos e elementos interativos, incluindo projeções e games. Aromas de baunilha e chocolate completam a experiência, tornando a visita multissensorial.
O acesso é feito mediante agendamento pelo App RioMar Recife, sendo permitido que cada CPF inscreva até três acompanhantes por sessão/dia.
Lazer e entretenimento para toda a família
Além da música e da decoração natalina, o shopping oferece 12 salas de cinema no Cinemark, incluindo duas salas Prime, teatro, boliche, Game Station, Game Box, Vila Trampolim e Clube das Estrelinhas, garantindo opções de lazer para visitantes de todas as idades.
A agenda completa de eventos, serviços, lojas e horários pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para iOS e Android. A plataforma também permite mapa das lojas, reservas em restaurantes, pagamento de estacionamento e conteúdos exclusivos.