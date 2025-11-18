Dia da Consciência Negra terá ensaio aberto de show inédito de Lia de Itamaracá e Daúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Última edição do projeto Ciranda da Resistência, que vem reativando Centro Cultural Estrela de Lia, terá ainda show em homenagem a Guitinho da Xambá

Lia de Itamaracá está prestes a lançar um álbum em parceria com a baiana Daúde, e o primeiro ensaio desse projeto inédito será realizado no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, no Centro Cultural Estrela de Lia (CCEL), na Ilha de Itamaracá. A programação será totalmente aberta ao público.

O evento marca a quinta e última edição do projeto Ciranda da Resistência, que vem reativando o Centro Estrela de Lia em uma parceria com o Ministério da Cultura e com emendas do senador Humberto Costa.

Localizado na Praia do Jaguaribe, o Centro é, ao lado do Forte Orange, um dos poucos equipamentos culturais permanentes da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte do Estado.

Parceria

Lia de Itamaracá e Daúde em estúdio para gravação de álbum - YTALLO BARRETO/DIVULGAÇÃO

O show "Pelos Olhos do Mar", de Lia e Daúde, marca o primeiro encontro fonográfico entre as duas artistas, unindo a tradição da Rainha da Ciranda à modernidade da cantora baiana, numa travessia que integra força ancestral e linguagem contemporânea.

O álbum homônimo reúne dez faixas que transitam entre composições inéditas e releituras, e chega como novo lançamento do Selo Sesc. O disco estará disponível nas plataformas digitais e em formato físico a partir de 27 de novembro.

Nascido de uma amizade antiga, afinidade artística e muitos afetos, o projeto celebra o feminino, a negritude e a resistência.

Embora já tenham dividido o palco em outras ocasiões, agora, com o show "Pelos Olhos do Mar", oficializam a parceria e iniciam uma turnê que começa por São Paulo, dentro das ações do Sesc, patrocinador do lançamento.

5ª Ciranda da Resistência

TERREIRO Guitinho era vocalista e um dos fundadores do Grupo Bongar - GRUPO BONGAR/REPRODUÇÃO

A Ciranda da Resistência apresenta uma programação ampliada que celebra a diversidade da cultura popular pernambucana.

A noite presta homenagem a Guitinho da Xambá com o show da banda Bongar, criada e liderada pelo artista.

O evento também recebe o Enraizando, projeto idealizado por Rogerman, cantor e compositor conhecido por sua trajetória à frente da banda Bonsucesso Samba Clube.

Em seu novo mergulho pela cultura popular nordestina, o artista criou um espetáculo que estreou em setembro de 2025 no Fogo de Oca (Olinda) e seguiu para a Argentina, no Festival Sonamos Latinoamérica. O show celebra as raízes musicais de Pernambuco e dialoga com temas como ancestralidade, preservação ambiental e respeito aos povos originários.

A programação inclui ainda o Coco de Mestre Viola, que apresenta obras autorais e interpreta composições de grandes mestres e mestras que marcaram sua formação, como Dona Glorinha do Coco, Aurinha do Coco, Mestre Dédo e Pombo Roxo.

Entre uma atração e outra, o som fica sob o comando da DJ Catarina de Jah, amplificado pelas aparelhagens do Som na Rural. O Cineclube O Canto da Sereia abre a programação, a partir das 18h30.

SERVIÇO

5ª Edição da Ciranda da Resistência

– Cineclube O Canto da Sereia

– Coco do Mestre Viola

– Show do grupo Enraizando

– Show da banda Bongar em homenagem a Guitinho da Xambá

– Ensaio aberto de Pelos Olhos do Mar, com Lia de Itamaracá e Daúde

– Som na Rural

Quando: 20 de novembro, a partir das 18h30

Onde: Centro Cultural Estrela de Lia (Orla da Praia de Jaguaribe, Ilha de Itamaracá)

Quanto: Aberto ao público

