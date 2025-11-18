fechar
Cultura | Notícia

Cinema São Luiz apresenta produções que revisitam histórias de mulheres negras brasileiras

Episódios da série "Pretas da História" e o episódio piloto de "História de Preta" são dirigidos pela pernambucana Danielle Valentim

Por Emannuel Bento Publicado em 18/11/2025 às 16:22
Atriz Neusa Borges tem trajetória abordada em "História de Preta"
Atriz Neusa Borges tem trajetória abordada em "História de Preta" - ANDRÉ HORA/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O Cinema São Luiz exibe, neste sábado (22), às 14h, dez episódios da série "Pretas da História" e o episódio piloto de "História de Preta", ambos dirigidos pela pernambucana Danielle Valentim, dentro da programação da Semana da Consciência Negra. Uma segunda sessão está marcada para o dia 6 de dezembro, também às 14h. A entrada é gratuita.

"História de Preta" (2024) apresenta, em seu episódio inaugural, um encontro entre as trajetórias da atriz contemporânea Neusa Borges e da rainha africana Nzinga Mbandi — líder de Ndongo e Matamba, falecida em 1663, interpretada por Brenda Lígia.

Leia Também

A narrativa acompanha as estratégias e enfrentamentos dessas duas figuras diante da opressão colonial, estabelecendo diálogos com desdobramentos que atravessam até os dias atuais.

Combinando documentário e ficção, a série está em produção e terá seis episódios na primeira temporada.
"A série se propõe a elucidar trajetórias de mulheres negras que deixaram um legado para a sociedade, mas que ainda não têm a visibilidade que merecem", afirma a diretora Danielle Valentim, também roteirista ao lado de Karla Fagundes e Rita Luna.

Episódios

Lançada em 2023, "Pretas da História" reúne dez episódios de três minutos, dedicados a figuras como Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Tereza de Benguela, Rosa Egipcíaca e Páscoa Vieira, entre outras.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A obra destaca a força e a contribuição dessas mulheres para a construção da identidade brasileira, reforçando temas como resistência, legado e presença feminina negra ao longo dos séculos.

As sessões também receberão estudantes das redes pública estadual e municipal, incentivando o debate sobre a importância do Dia da Consciência Negra.

SERVIÇO
Exibição de "Pretas da História" e "História de Preta"
Onde: Cinema São Luiz (R. da Aurora, 175, Boa Vista)
Quando: Sábado (22), às 14h, e 6 de dezembro, às 14h
Quanto: Entrada gratuita

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Exposição destaca baobás de Pernambuco em mostra aberta no Daruê Malungo no Dia da Consciência Negra
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Exposição destaca baobás de Pernambuco em mostra aberta no Daruê Malungo no Dia da Consciência Negra
Dia da Consciência Negra terá ensaio aberto de show inédito de Lia de Itamaracá e Daúde
CULTURA POPULAR

Dia da Consciência Negra terá ensaio aberto de show inédito de Lia de Itamaracá e Daúde

Compartilhe

Tags