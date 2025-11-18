Cinema São Luiz apresenta produções que revisitam histórias de mulheres negras brasileiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Episódios da série "Pretas da História" e o episódio piloto de "História de Preta" são dirigidos pela pernambucana Danielle Valentim

O Cinema São Luiz exibe, neste sábado (22), às 14h, dez episódios da série "Pretas da História" e o episódio piloto de "História de Preta", ambos dirigidos pela pernambucana Danielle Valentim, dentro da programação da Semana da Consciência Negra. Uma segunda sessão está marcada para o dia 6 de dezembro, também às 14h. A entrada é gratuita.

"História de Preta" (2024) apresenta, em seu episódio inaugural, um encontro entre as trajetórias da atriz contemporânea Neusa Borges e da rainha africana Nzinga Mbandi — líder de Ndongo e Matamba, falecida em 1663, interpretada por Brenda Lígia.

A narrativa acompanha as estratégias e enfrentamentos dessas duas figuras diante da opressão colonial, estabelecendo diálogos com desdobramentos que atravessam até os dias atuais.

Combinando documentário e ficção, a série está em produção e terá seis episódios na primeira temporada.

"A série se propõe a elucidar trajetórias de mulheres negras que deixaram um legado para a sociedade, mas que ainda não têm a visibilidade que merecem", afirma a diretora Danielle Valentim, também roteirista ao lado de Karla Fagundes e Rita Luna.

Episódios

Lançada em 2023, "Pretas da História" reúne dez episódios de três minutos, dedicados a figuras como Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Tereza de Benguela, Rosa Egipcíaca e Páscoa Vieira, entre outras.

A obra destaca a força e a contribuição dessas mulheres para a construção da identidade brasileira, reforçando temas como resistência, legado e presença feminina negra ao longo dos séculos.

As sessões também receberão estudantes das redes pública estadual e municipal, incentivando o debate sobre a importância do Dia da Consciência Negra.

SERVIÇO

Exibição de "Pretas da História" e "História de Preta"

Onde: Cinema São Luiz (R. da Aurora, 175, Boa Vista)

Quando: Sábado (22), às 14h, e 6 de dezembro, às 14h

Quanto: Entrada gratuita

